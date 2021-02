En Ecuador circuló un video en el que supuestamente el ELN le daba su apoyo al candidato correísta Andrés Arauz. Era falso.

Manuel Sánchez, un ornitólogo y guía de aves, ayudó a desmentir uno de los videos falsos que circuló en Ecuador con el objetivo de perjudicar la campaña del candidato correísta Andrés Arauz.

Poco antes de que se abrieran las urnas el pasado domingo, un video grabado supuestamente en la “jungla colombiana” presentaba a tres hombres enmascarados y armados que decían pertenecer al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que manifestaban su apoyo a Arauz en las elecciones.

Ya han sido varios los intentos de vincular al ELN con la campaña de Arauz. Pero el video es un montaje, según la explicación de Sánchez. El ornitólogo reconoció el sonido de un tinamú, una enigmática ave que no es nativa de Colombia. Esto, sumado a los acentos extraños y el armamento, socavaron toda la autenticidad del video.

A continuación unos 2 que 3 tuits para demostrar que el vídeo donde supuestamente el ELN apoya a Correa/Arauz es trucho. El escenario donde están los 3 tipos debido a los cantos de las aves es bosque seco tumbesino del occidente de Ecuador, no es Colombia #ornitología pic.twitter.com/w91C0dSaKC — Manuel Sánchez N. (@ClandestineBird) February 2, 2021

“Reconocí el silbido al instante y supe que el video no podría haber sido filmado en Colombia… Los tinamous son pájaros bastante primitivos. Viven en el suelo del bosque y no cantan; tienen silbidos cortos y relacionados”, explicó el experto a The Guardian.

“Sé que no ha de faltar el o la atarantado/a que empiece a decir chapuzas como: ‘El ELN está en Ecuador’, pues no, solo miren esas armas. Otras aves en la grabación: Turdus maculirostris (Mirlo Ecuatoriano) y Tordo (Dives warczewiczi). Eso nomás”, agregó Sánchez.

Aunque el ELN ha operado en el norte de Ecuador, no se tiene registro de actividad en las áreas específicas del ecosistema en el que vive el tinamú.

No es la primera vez que ornitólogos cooperan en una labor de investigación. El ejército colombiano, por ejemplo, ha usado su ayuda para localizar rehenes, según The Guardian.

Sánchez aprovechó para aclarar en cuenta de Twitter que los correístas que no debían celebrar mucho. El ecosistema donde vive esta ave está muy amenazado, y una de las causas es la deforestación causada por el fallido proyecto de la Refinería del Pacífico que trató de hacer Rafael Correa junto con el exmandatario venezolano Hugo Chávez.

Ecuador está a la expectativa de los resultados finales de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en medio de acusaciones de fraude realizadas por los candidatos que se pelean el segundo lugar.

“Ellos ya tienen elaborado un cuadro que está circulando en las redes sociales en donde aparentemente al final quedaría el candidato Guillermo Lasso con 24.000 votos sobre nuestra candidatura cuando nosotros, este rato, tenemos un poco más de 50.000 votos de diferencia”, se quejó el candidato Yaku Pérez.

