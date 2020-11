El triunfo de Donald Trump o Joe Biden determinará el futuro de varios temas claves para el país. ¿Qué le conviene más a Colombia? Arlene B. Tickner, internacionalista de la Universidad del Rosario, explica los escenarios que se abren para la relación bilateral en las urnas de EE. UU. el próximo 3 de noviembre.

Las elecciones en otros países de la región suelen pasar casi desapercibidas para los colombianos; sin embargo, no pasa lo mismo con las de Estados Unidos, por varias razones. Desde hace años los gobiernos le apostaron a convertir al país en el “aliado” de Washington en la región y, además, allí vive un gran número de connacionales, que migraron huyendo de la violencia.

Por eso, Arlene B. Tickner, profesora titular de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y directora de investigaciones, explica por qué debe importarnos el resultado electoral del próximo 3 de noviembre.Colombia le apostó todo a Donald Trump. ¿Qué pasa si pierde?

No Colombia, el gobierno de Iván Duque apostó todo a Trump y a los republicanos y si pierde evidentemente habrá dificultades en la relación bilateral, toda vez que el apoyo de Duque ha sido bastante explícito y su distanciamiento frente a los demócratas en Senado y Cámara ha sido palpable. Si Joe Biden gana la Presidencia, los demócratas continúan siendo mayoría en Cámara y ganan el Senado, auguro tiempos difíciles en la relación bilateral.

¿Por qué Colombia se volvió un tema de campaña y el colombiano, un elector codiciado?

El voto colombiano en Florida es bastante importante; si Donald Trump no gana en Florida no puede ganar las elecciones, caso que no aplica del todo a Biden. En la medida en el que voto latino se ha ido complejizando, porque no se puede hablar de un solo voto latino, pues hay varios sectores latinos que votan de forma muy distinta, el de Florida sí es básicamente republicano. Por eso el voto colombiano cobra importancia.

¿Cómo es ese votante colombiano en Florida?

Es más activo en las urnas y ha hecho conexiones, a mi modo de ver, problemáticas entre la política en Colombia y su activismo político en EE. UU. Ha trabajado de la mano de figuras visibles en el Congreso como Marco Rubio, con miras a posicionar los temas colombianos que le importan.

¿Es Colombia un tema que pese en las urnas?

Para nada, no pesa en lo más mínimo; pero dada la importancia de Florida en estas elecciones, el país, los temas y las acusaciones de los riesgos del “castrochavismo”, que se asemeja mucho a la amenaza socialista que usa Trump para criticar a los demócratas, han hecho que Colombia tenga más visibilidad.

¿Está en riesgo el proceso de paz si Trump es reelegido?

El proceso de paz ya está en riesgo y no requiere la reelección de Trump para seguir en el precipicio en el que se encuentra, básicamente por falta de voluntad del gobierno de Duque. El peso de Estados Unidos en lo que pasa dentro de Colombia cobra relevancia para temas críticos como el proceso de paz. En esta medida, una reelección de Trump seguirá poniendo sobre la mesa en la relación bilateral temas sensibles como los cultivos ilícitos y la necesidad de fumigar con glifosato, temas que ponen palos en la rueda de la implementación de los acuerdos.

¿Cómo le fue a Colombia en el primer gobierno de Trump?

Donald Trump es un líder que no reconoce de forma constante a aliados y amigos, y se acerca excesivamente con los antagonistas de EE. UU., como ha ocurrido con Rusia y Corea del Norte, entre otros; es muy volátil en sus posiciones frente al mundo, ya que no tiene lealtades; al gobierno de Duque le fue bien y no tan bien. En el tema de Venezuela, quiso aliarse con Washington en la aplicación del cerco diplomático y más o menos lograron una sincronía; en el tema de drogas ilícitas Trump ha estigmatizado a Colombia a ojos internacionales cuando no le gusta la evolución del tema de cultivos ilícitos. Como no tiene una posición constante, esto será una fuente de peligro y de posibles costos enormes para Colombia.

El plan de Joe Biden se parece mucho al Plan Colombia, tan criticado. ¿Qué le espera a Colombia con él?

Si miramos desde 2000, cuando comenzó el Plan Colombia, la relación bilateral no ha sufrido enormes transformaciones. Los dos países han construido en veinte años una relación muy estrecha, de cooperación en temas internos, pero también externos; como por ejemplo la provisión de cooperación en seguridad; una señal de lo que podríamos llamar asociación estratégica. En cuanto a dinero, ha habido una disminución gradual de los apoyos dados por EE. UU. a Colombia y cambios en la distribución en la ayuda, pero a grandes rasgos durante el primer gobierno de Trump, gracias al Congreso, esas ayudas se mantuvieron estables; si gana Biden —y espero que gane, porque sería más benéfico para Colombia—, se volverían a enfatizar temas socioeconómicos vinculados a la implementación de los Acuerdos de Paz. Recordemos que el gobierno de Barack Obama apoyó el procesoy al final nombró un enviado especial, que hace poco enfatizó los atropellos que ha tenido; preveo un retorno a una posición de más apoyo a la implementación de los acuerdos, mayor énfasis en temas de derechos humanos y una aceptación de lo que Colombia soberanamente decide hacer en el tema de cultivos ilícitos, con mayor margen para debatir bilateralmente cómo enfrentar el problema de manera conjunta y no por imposiciones de EE. UU.

¿Cómo quedaría Colombia con Trump y con Biden en el tema migratorio?

Ya tenemos clara la posición de Donald Trump al respecto. Incluso en el último debate hubo una discusión sobre la separación de más de 500 niños de sus papás. Biden hizo un compromiso expreso: en caso de ser elegido dijo que adoptará de inmediato una legalización de un número significativo de jóvenes que han vivido toda la vida en EE. UU. Esta es una expresión contundente de la voluntad política de Biden y de los demócratas de continuar con una agenda de reforma migratoria, que en los años de Obama no avanzó. Biden reconoció los errores del gobierno de Obama en esa materia y se comprometió a avanzar en este tema. Sobre todo, si gana Biden hay espacios, al menos, prometedores de que haya una reforma para la migración indocumentada.

¿Cuál será el escenario para Colombia si Trump es reelegido?

Más de lo mismo. Realmente el punto a señalar es que ha habido un deterioro muy significativo de la democracia en EE. UU. en los últimos años. Si Trump logra reelegirse se acentuará en el futuro próximo y esto preocupa no solo por lo que pasa en EE. UU., sino lo que pasa con las relaciones del país con sus contrapartes como Colombia. Esperaríamos igual o más volatilidad, más imposiciones; y si le va mal a Trump, como va a pasar con todo lo que hemos visto, habrá más estigmatización y utilización de temas que hagan ruido, para distraer la atención de la ciudadanía estadounidense. En este caso, Colombia corre grandes riesgos de ser instrumentalizado en pro de dinámicas internas.

¿Qué veríamos en el país si los demócratas ganan Presidencia y Congreso?

Si Biden gana y los demócratas tienen las mayorías en Senado y Cámara de Representantes, que es muy posible, no sé como le iría a Colombia, dado que Duque ha demostrado que prefiere la relación con los republicanos; en el Congreso puede haber castigos demócratas por estas actitudes del Gobierno colombiano.

¿Qué se juega Colombia en estas elecciones?

El gobierno Duque está jugando el futuro de la relación bilateral, que ha sido a lo largo del tiempo construida con los dos partidos: Demócrata y Republicano; se está jugando la posibilidad de atender de forma efectiva y definitiva el problema del narcotráfico y los cultivos ilícitos, que ha manejado a mi modo de ver bastante mal; y finalmente, el futuro de la implementación de los Acuerdos de Paz, en la medida en que si bien EE. UU. no es partícipe de este proceso, puede hacer tanto daño como bien, dependiendo de quién sea el ocupante de la Casa Blanca.