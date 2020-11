La desconfianza en las encuestas es enorme desde los resultados de las elecciones de 2016. Una parte del mundo teme que esta sea una secuela de lo que pasó hace cuatro años. Esto es lo que nos dicen los números de antes y de ahora y el por qué hay que pensar que ahora pueden ser más acertados.

En 2016, Donald Trump consiguió llegar a la Casa Blanca a pesar de que la mayoría de pronósticos indicaban que Hillary Clinton iba a ser la ganadora de manera “aplastante” en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y ese resultado condujo a que se vean las encuestas de ahora con recelo. Bueno, los números fallaron, eso es cierto. De hecho, siempre lo hacen. Pero dentro del rango de precisión histórico, las encuestas hicieron un trabajo “normal” en ese año. No fue tan malo como pensamos.

El problema es que en 2016 las encuestas tuvieron fallas más pronunciadas en los estados claves, lo que produjo una sorpresa tan grande y un “fracaso histórico” de la mayoría de pronosticadores. También falló mucho la apreciación del público. Tengan presente ahora que en Estados Unidos no importan tanto las encuestas a escala nacional como las estatales. Así que poco nos dice que Joe Biden lidere la intención de voto nacional por más de 15 puntos. Eso nos señala que probablemente gane el voto popular, pero no la presidencia. Lo importante acá es que esos mismos errores en las encuestas de hace cuatro años podrían no repetirse ahora.

Los pronósticos han corregido sus modelos desde 2016. Una muestra de eso es que las encuestas de las elecciones de medio término para 2018 fueron muy acertadas por estados; pero, lo que es más importante, hay un par de circunstancias que nos están señalando que los pronósticos sobre las presidenciales son más confiables. Y ojo, que con eso no estamos sentenciando el final. Trump todavía puede salir victorioso; sin embargo, sus posibilidades son mucho más remotas que hace cuatro años. Vamos a explorar lo que nos dicen los números y por qué estos pueden ser más atinados que en el pasado. Y hablamos de tres escenarios puntuales.

Las alternativas son menos populares, hay pocos indecisos y poca fluctuación

La polarización en el país ha llevado a que los comicios de 2020 sean una especie de referendo sobre Trump, que a diferencia de 2016 ya no es un outsider sino que está en el gobierno. Los electores de hoy se debaten entre dejarlo seguir o removerlo de la Casa Blanca. En 2016, había unas terceras opciones que resultaban llamativas para los ciudadanos que pudieron influir en los resultados, como Gary Johnson, libertario, y Jill Stein, del Partido Verde. Y esto fue importante. En los estados que sellaron la victoria de Trump (Míchigan, Wisconsin y Pensilvania), Stein arrastró una gran cantidad de votos para su partido.

Esto nos dice que si esos votos hubieran ido por Clinton, que sería lo más lógico considerando la cercanía con la agenda de los demócratas y la distancia con la republicana, la historia habría sido diferente. Y también nos dice que los dos candidatos, Trump y Clinton, eran suficientemente impopulares como para que un votante estuviera dispuesto a sacrificar su voto por una de esas alternativas sabiendo que ese candidato no iba a ganar ni siquiera en un estado. En este momento esas opciones no tienen tanta fuerza porque la decisión se concentra en el futuro sobre Trump, no en las alternativas de gobierno que proponen los independientes. Todos los liberales del país tienen un solo objetivo: recuperar el poder. Y por eso Joe Biden fue elegido para esta misión porque era el candidato que lograba reunir a todas estas fuerzas en la misma dirección. Cumplió la tarea. El ala progresista está apoyando a Biden en todo, así hubiese querido que en su lugar estuviera el senador Bernie Sanders. Sabiendo que las alternativas son menos populares por el efecto de la polarización, esto puede indicar que habrá menos votos por esos partidos independientes, y esto nos lleva a otro punto crucial: los indecisos.

En 2016 había una gran porción de estadounidenses que no sabía por quién votar, y los modelos de encuestas repartieron esos votos proporcionalmente: la mitad para Trump y la otra mitad para Clinton. El problema para las encuestadoras es que la gran mayoría de esos indecisos se inclinaron por Trump en las urnas y eso los llevó a una falla colosal en los estados claves, marcando el fracaso de las encuestas. Ahora suceden dos cosas con esto: además de que los modelos se han corregido tomando más variables, la clave es que ya casi no hay indecisos. La mayoría de los estadounidenses ya sabía por quién votar incluso antes de los debates presidenciales. Eso permite que los pronósticos, si bien todavía pueden fallar, sean mucho más acertados. Y eso nos lleva al tercer punto: la fluctuación en las encuestas.

A diferencia de Clinton, que recordemos era muy impopular, el apoyo a Biden no ha tenido grandes variaciones y se ha sostenido con números muy altos desde las primarias demócratas. Esta constancia en las gráficas dibuja un panorama mucho más positivo tanto para Biden como para las encuestadoras.

El pecado mayor: ignorar una parte del electorado.

Las encuestas no ponderaron sus muestras por educación, y fue una falla colosal. Los hombres blancos sin estudios representan la base electoral de Trump y tuvieron una infrarrepresentación en las encuestas. No contar con esto fue un pecado, pues se había subestimado e invisibilizado la fuerza del voto de apoyo a Trump. Eso no ocurrirá ahora, pues las encuestadoras han ponderado el nivel educativo y además han agregado un ponderado sobre grupos raciales. Se ha tenido especial cuidado con asegurarse de representar a los estadounidenses en áreas rurales, donde Trump tiene impulso y donde las encuestas fallaron en 2016.

“Este año nos aseguramos de incluir la combinación de educación, raza y etnia en nuestro muestreo”, le dijo Cliff Young, presidente de asuntos públicos de la firma Ipsos, en Estados Unidos, al sitio web de análisis FiveThirtyEight, el cual le da una probabilidad de victoria a Biden del 90 %. En 2016, la probabilidad de que ganara Trump era del 29 % en este portal. Ha bajado mucho.

FiveThirtyEight advirtió el fin de semana que Trump podría ganar todavía, pero las encuestas tendrían que equivocarse muchísimo más de lo que lo hicieron en 2016. Y esto es importante. Las fallas en las encuestas de 2016 estaban dentro de la zona de error normal; es decir que una desviación de tres puntos favorecía a Trump en los estados claves. Y eso fue justamente lo que pasó. Hubo una desviación de ese tamaño. Ahora tendría que pasar algo mucho más grande, pues Biden tiene un promedio por estados de más ocho. Pongamos esto en términos más simples: si las encuestas se equivocaran este año por el mismo margen que en 2016, aún así Trump no podría ganar. Necesita una falla más grande.

Nuestro consejo es revisar la última encuesta del lunes, no a escala nacional sino por estados claves.

La corrección en el guion de los demócratas

Hay otro factor a tener en cuenta, y este es político: la excesiva confianza de Clinton. La exsecretaria de Estado estaba confiada de que iba a obtener los votos en los estados claves y por eso no hizo una campaña fuerte en lugares como Pensilvania. Y ahí cometió un grave error. Los votantes en la zona del Rust Belt, por ejemplo, quedaron desencantados con la candidata, y Trump sí que supo aprovechar esto. El presidente hizo su último evento de campaña en Míchigan, por ejemplo, uno de los estados claves.

Consciente del poder de estos votos, Biden ha centrado todas sus fuerzas realizando una inversión en publicidad y en tiempo enormes desde junio. El exvicepresidente ha realizado una decena de viajes a Pensilvania desde agosto, remarcando lo importante que es este estado para las elecciones. Este será el que defina todo.

No serán los mismos errores

Todo puede fallar, de nuevo. Sin embargo, dados los cambios aplicados y las circunstancias actuales, los errores no serán los mismos. Es decir, es menos probable que fallen por una subrepresentación de los hombres blancos sin estudios, porque ese error se corrigió, pero puede haber una falla en la representación de estos grupos. Y aquí hay algo muy importante que nos contó el sociólogo Jorge Galindo: eso puede beneficiar tanto a Trump como a Biden. No lo sabemos.

“Aparte de lo anterior, el argumento más importante es que el error de 2016 se produjo por la infrarrepresentación de un grupo de votantes muy concreto: hombres blancos sin estudios universitarios en un puñado de estados claves. Eso se ha corregido, para que el grupo de Trump ahora esté representado. Ahora podría pasar que tengamos otro grupo infrarrepresentado: afroamericanos, latinos, etc… ese es un miedo. Pero también hay miedo de que haya votantes tímidos pro-Biden ocultos, en lugar de pro-Trump como en 2016, porque en cierta forma en estados como Florida hay mucha presencia de seguidores pro-Trump y ser pro-Biden no está bien visto. No tenemos evidencia en las encuestas del voto oculto de Trump, a pesar de que hemos buscado. El voto oculto de Biden no se ha buscado tanto. La naturaleza de un error en las encuestas es conocido, pero que no vaya a haber el que hubo en 2016 no quiere decir que no vaya a haber otros”, concluye Galindo.