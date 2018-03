Elecciones generales en Cuba, ¿un paso al socialismo democrático?

Agencia Anadolu

Más de ocho millones de cubanos podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones generales de este domingo 11 de marzo, en las que podrán elegir a los delegados de las 15 asambleas provinciales, y los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que ejercerán su cargo por cinco años.

Quienes queden electos tendrán la responsabilidad el próximo 19 de abril de nombrar, de manera directa y secreta, a quienes integrarán el Consejo de Estado, es decir, el presidente, el primer vicepresidente, los vicepresidentes, el secretario y demás miembros. El nuevo presidente del Consejo de Estado y jefe de Gobierno reemplazará a Raúl Castro, quien dará por terminado dos periodos que sumaron un total de 10 años en el poder, tras la enfermedad y muerte de su hermano Fidel Castro. El nombre que más suena para su reemplazo es el del actual primer vicepresidente, Miguel Díaz Canel.

Pero estas elecciones cuentan con notables diferencias con los procesos democráticos que se llevan a cabo en otros países, por lo que la comunidad internacional se ha manifestado con fuertes declaraciones, como es el caso del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

En febrero de este año, Almagro señaló que no se podría “aceptar una sucesión no democrática en Cuba" y que la comunidad internacional tampoco debería aceptar a "dictadores" en ámbitos como la Cumbre de las Américas, a realizarse el próximo mes de abril en Perú.

Para entender un poco la dinámica electoral de la isla, hay que destacar aspectos de la Constitución de Cuba. En su legislación no hay cabida para el pluripartidismo y solo hay aval para un partido político, que en este caso es el Partido Comunista Cubano (PCC). Pero este no es un partido electoral porque no está para proponer candidatos ni participar en las elecciones, sino para hacer parte de la estructura de poder.

Tanto los candidatos a gobernantes de las provinciales como los que aspiran a ser diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular fueron nominados por las asambleas municipales por voto popular. Los postulantes vienen con una formación recibida en el Partido Comunista cubano, dejando de lado otras opciones que representen la oposición y demás minorías.

Un voto de esperanza

Son muchos los cubanos que aún creen en el socialismo y ponen sus esperanzas en estas elecciones como una herramienta que le dará la continuidad al proceso de cambios que comenzó con la llegada de Raúl Castro al poder.

Este es el caso del analista político cubano Harold Cárdenas Lema, quien en su última entrada ‘Como esperando abril’, en el portal socialista de debate político ‘La Joven Cuba’, se refiere a este cambio de gobierno como una “continuidad y ruptura a la vez”.

“Continuidad de lo mejor alcanzado en medio siglo de luchas con instituciones que debemos proteger y ruptura con los errores de modelos socialistas del siglo XX que cayeron por el peso de sus limitaciones. Que además de prósperos y sostenibles, seamos una democracia socialista. Con esa esperanza estamos esperando abril”.



Para Cárdenas, Cuba no puede darse el lujo de renunciar permanentemente a elementos democráticos que los países aplican en condiciones de paz, aun cuando Estados Unidos haya condicionado la crisis económica y haya puesto a la isla en una posición defensiva.



“Preservar el estado de derecho, la institucionalización del país, la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas ante la opinión pública, son algunas de las garantías para que nuestro socialismo sea democrático, porque sin democracia sería un socialismo a medias, quizás ni siquiera sería un socialismo en absoluto”, le mencionó Cárdenas a la Agencia Anadolu.

Un llamado al boicot

La Resistencia Pacífica Cubana y la Asamblea de la Resistencia en el Exilio se han referido a las elecciones del domingo como una “farsa electoral” y convocaron a través de un comunicado a la ciudadanía a no asistir a las urnas y a no participar en las “elecciones castristas”.

“Compatriotas, cubano, cubana, hermano y hermana, ni boletas en blanco, ni votos anulados, ni candidatos alternativos, la respuesta es no asistir a las urnas electorales, no contribuyas a legitimar con tu voto la dictadura cruel y asesina que te oprime (...), no contribuyas al régimen continuista Castro comunista que te oprime”, aseguraron en un comunicado los líderes del opositor Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo y Jorge Luis García Pérez, conocido como Antúnez.

Tanto la oposición como muchos de los exiliados cubanos exigen la realización de un plebiscito vinculante para fomentar la participación ciudadana en un proceso de apertura democrática. Para ellos, unas elecciones con un partido único y sin una oposición que pueda participar en los comicios no garantizan un proceso democrático. Tampoco el hecho de que los cientos de miles de cubanos que viven en el exilio no tengan derecho al voto.

Hay un común denominador en las opiniones tanto de los seguidores del castrismo y el socialismo como las de los opositores al régimen: la urgencia de un cambio que permita mejorar las condiciones de la isla y la necesidad de eliminar el bloqueo económico por parte de Estados Unidos, que ha encerrado a Cuba y a los cubanos en una burbuja.