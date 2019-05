"Ellos odian la palabra diálogo": Diosdado Cabello sobre la oposición

redacción internacional

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela se refirió a los acercamientos por parte de la oposición y el oficialismo en Noruega, y en tono de burla, afirmó que la dirigencia opositora le teme a la palabra “diálogo”.

"Alguien de la oposición dejó colar que hay un diálogo entre el gobierno y la oposición (…) Se están matando entre ellos, odian la palabra dialogo" dijo Cabello en el programa Con el Mazo Dando.

Cabello aprovechó su espacio televisivo para cuestionar a la oposición venezolana, encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, y sugirió que debían “dialogar entre ellos mismos” para lograr una propuesta coherente al país.

“La palabra diálogo no come gente. No significa ni rendición, ni me voy, es para tratar temas comunes" agregó Cabello.

Cabello insinuó que ha recibido llamadas por parte de “todos los de la oposición” y los mismos estarían solicitando dialogar con el gobierno.

“Mientras ellos sean prudentes con lo que se está conversando, nos sentamos. Todos los días uno habla con la oposición” subrayó.

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente afirmó que el sector del chavismo "no le tiene miedo al diálogo" y recordó las invitaciones que ha hecho el presidente Nicolás Maduro para instalar una mesa de negociación.

Representantes del gobierno y de la oposición de Venezuela llevan a cabo esta semana "negociaciones de paz" en Oslo, informó la radiotelevisión pública noruega NRK, citando fuentes anónimas.

Es la segunda vez que se llevan a cabo conversaciones de este tipo en la capital noruega, según la NRK, que señala que también hubo negociaciones en Cuba entre el poder de Nicolás Maduro y la oposición de Juan Guaidó, sin precisar una fecha.

En las conversaciones están implicados del lado del gobierno el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez y el gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez.

La oposición está representada por su parte por el exdiputado Gerardo Blyde, el exministro Fernando Martínez Mottola y el vicepresidente de la Asamblea Nacional Stalin González.