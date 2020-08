Rusia declaró esta semana ser el primer país en aprobar una vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, el mundo reaccionó con escepticismo y prudencia al anuncio. Sergei Koshkin, embajador ruso en Colombia habla sobre el anuncio mundial de la semana.

En 2016, el Kremlin afirmó haber desarrollado una vacuna contra el ébola, luego de que un brote de esta enfermedad causara una gran emergencia sanitaria en África. No hubo detalles sobre cómo funcionaba. Tampoco sobre su desarrollo o los ensayos clínicos que se tuvieron en cuenta. Sin embargo, fue la primera nación en anunciar victoria en la carrera por una cura.

Hay poca evidencia de que esta vacuna se haya usado en el continente, según la prensa y organizaciones internacionales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró la vacuna rusa como candidata, pero no la ha aprobado, pues dijo que no había pruebas de que hubiera pasado por la fase 3 de ensayos clínicos, una etapa necesaria, según coinciden epidemiólogos de todo el mundo. Actualmente, todavía no existen vacunas autorizadas para prevenir la enfermedad por el virus del ébola.

Ver más: Rusia registra primera vacuna contra el coronavirus

Ahora, en 2020, otra vacuna de desarrollo ruso está rodeada por las mismas controversias. Pocos detalles y la ausencia de la fase 3 de ensayos cercan la Sputnik V, que promete tratar con el COVID-19. Sergei Koshkin, embajador de la Federación de Rusia en Colombia, habló con El Espectador sobre la noticia de la semana: el grito de victoria de Rusia en la carrera por una vacuna que, para muchos expertos, incluso en Rusia, ha traído más preocupación que alivio.

¿Por qué hay tantas reservas respecto a la información de la industria farmacéutica rusa?

Todas las investigaciones sobre la vacuna contra el ébola están publicadas en las revistas científicas, su eficacia está comprobada en el terreno. Lo mismo se hará en relación con la vacuna Sputnik V. Los científicos rusos no tienen la más mínima intención de ocultar nada, simplemente ahora están muy ocupados y, naturalmente, los materiales necesarios ya los hemos presentado a la OMS para el estudio y registro.

¿Desde cuándo trabaja Rusia en la vacuna? ¿Ya la han probado con los rusos?

La vacuna contra el coronavirus ha sido desarrollada bajo el nombre de Sputnik V por el Centro de Investigaciones Epidemiológicas Gamalei, una institución científica rusa adscrita al Ministerio de Salud de la Federación de Rusia, que es mundialmente conocida entre los especialistas virólogos. Se trata de una vacuna liquida, para inyecciones intramusculares que se aplica en dos etapas -dos inyecciones con tres semanas de diferencia-. Puede asegurar la inmunidad para un período de hasta dos años.

Sputnik V está basada en la vacuna rusa contra MERS (Middle East Respiratory Syndrome) en la que el centro Gamalei había trabajado a lo largo de tres años. Así que solo hacía falta adaptarla al nuevo virus, lo que el centro empezó a hacer en febrero de este año. Tomando en cuenta el trabajo anterior de tres años, no se puede considerar apresurada la aparición de Sputnik V. Esta nueva vacuna se aplicó durante dos meses de pruebas a los humanos, y al cumplir con todos los requisitos internos de mi país consiguió registro estatal nacional.

¿Por qué cree que hay tantas dudas sobre la vacuna rusa?

Hablando de estas cautelas y críticas que se oyen últimamente, el primer objetivo de mi país es el humanitario, pero entendemos perfectamente también que es una competencia, es una carrera científica, comercial y política. Los que nos critican son nuestros competidores de otros países que también están en esta carrera. Es una guerra comercial, la cuestión está en la salida al mercado internacional de vacunas. Por eso es natural que la competencia emprenda ataques mediáticos con el fin de desprestigiar y desacreditar nuestro logro. Quisiera citar las palabras de Alexander Guintsburg, el director del centro Gamalei, quien comentó que no le sorprende tanta reacción negativa del exterior, que es una reacción normal, previsible. Personas y compañías concretas que elaboran las vacunas pueden perder miles de millones de dólares. Según Guintsburg, “es como meter el palo en un hormiguero”.

Ver más: La carrera política detrás de la búsqueda de la vacuna

¿Cómo garantizar que la vacuna es segura? Según la información proporcionada, esta no atravesó la fase 3 de estudios. Para sus críticos, presentar la vacuna sin esta fase crea una gran confusión en la comunidad y genera riesgos de credibilidad en las instituciones científicas también…

Si ustedes van a leer lo que dijo mi presidente, nuestro ministro de Salud, verán que nunca habíamos dicho que con el proceso de registro se cierra el asunto. Estamos hablando de un “registro bajo condiciones”. Es una práctica mundial muy conocida, que se implementa también en otros países, en EE. UU. por ejemplo.

Eso quiere decir que después del registro habrá una fase tercera de posregistro donde si antes tuvimos que probarla en decenas, centenares de personas voluntarias, después del registro lo podemos hacer en miles de voluntarios. Es decir que las pruebas van a seguir. Por cierto, en ellas van a participar los representantes de otros países, por ejemplo, de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. De todos modos, ya hemos presentado la vacuna ante la OMS para el estudio y registro.

Pero, como entendemos, ni mi país, ni Colombia, ni el mundo entero no puede esperar. Entonces hay que moverse y registrar este asunto. Nuestros especialistas dicen que también otros países tendrán que optar por procesos de registro rápido, es la exigencia de la vida. No en vano la Organización Mundial de Salud reconoce desde ya que la vacuna está lista para ser aplicada localmente, entre la población de Rusia, y destaca la larga tradición de la fructífera producción de vacunas en nuestro país.

¿Hay países interesados en la vacuna rusa?

Según la información que tengo, ya tenemos pedidos de unos 20 países por un monto total de mil millones de dosis. Es una cifra grande. Hay expectativas de que la vacuna va a producirse en el territorio de otros cinco países que han ofrecido sus capacidades productivas. Se trata de una producción de alrededor de 500 mil unidades al año. Para el exterior el producto podrá ser ofrecido desde principios del año que viene. Hablando concretamente, ya estamos cooperando muy estrechamente con Filipinas, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Brasil. Se sabe también que dentro de los países que van a producir la vacuna en sus propias facilidades productivas se menciona la República de Cuba.

Por cierto, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, mandó una carta de felicitación al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por la elaboración de la vacuna, donde expresa la esperanza de que todos los países van a tener acceso a ella.

¿Colombia se ha comunicado con ustedes para obtener la vacuna?

Lamentablemente Colombia no figura entre los países que han formulado sus pedidos ni para la distribución ni tampoco para la producción.

Hace un mes escribí una carta, dirigida al presidente de Colombia dedicada a asuntos de coronavirus, que abarcaba sobre todo dos temas. Primero, un ofrecimiento de una medicina, Avifavir, nuestro. No es la vacuna, es precisamente un remedio, un tratamiento que puede disminuir drásticamente primero que todo el tiempo de la enfermedad: en vez de una semana puede estar enfermo uno o dos días. Y segundo, dediqué todo un párrafo a la información que, dentro de un mes, yo dije exactamente, textualmente, a mediados de agosto, se espera la aparición de la vacuna rusa. Pues eso lo mencioné, digamos, en forma de información.

Ver más: La diplomacia científica de Colombia por la vacuna contra el coronavirus

Recibí una respuesta muy formal del Ministerio de Salud de Colombia, que hablaba de que hay ciertos requisitos, hay ciertos protocolos para registro de esta medicina a través del Invima y me explicaban como yo debo proceder. Eso es lo que yo precisamente hago ahora hablando de esta medicina Avifavir. Pero la respuesta no mencionó para nada, ni una sola palabra, la vacuna.

Nosotros sacamos la conclusión de que Colombia no está interesada en la vacuna rusa, que están trabajando sobre este asunto con otros países, otros centros de investigación, y están en su pleno derecho, pleno derecho soberano de hacer eso.