“Las mujeres son mi adicción”, dijo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán hace algunos años. La vida de sus parejas sentimentales ha estado marcada por la tragedia con torturas y detenciones de por medio.

Para la criminóloga Mónica Ramírez, consultada por Infobae hace dos años, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán es un “adicto a las mujeres”. La fama de mujeriego del narcotraficante mexicano ha sido muy popular en el país. Su necesidad de compañía femenina, dicen en México, fue la perdición para él, pero, sobre todo, para sus parejas, bautizadas incluso como las “chapoesposas”.

El pasado lunes, Emma Coronel Aispuro, esposa del capo mexicano, fue arrestada en un aeropuerto cerca de Washington bajo sospechas de estar involucrada en el tráfico de drogas. El martes planeaba declararse inocente ante un juez estadounidense.

Le puede interesar: Esposa de “El Chapo” arrestada en aeropuerto de EE. UU.

Coronel, de 31 años, con doble nacionalidad estadounidense y mexicana, es la madre de las dos hijas mellizas de Guzmán nacidas hace nueve años en Estados Unidos. Es sobrina de ‘Nacho Coronel’, otro narcotraficante mexicano. Conoció a Guzmán a los 17 años, mientras este tenía 52.

“Lo que me conquistó de él fue su plática, su forma de tratarme. No me llevó grandes regalos ni grandes cosas, se gana a las personas por su forma de ser y actuar”, dijo Coronel en una entrevista.

Coronel, quien es una ex reina de belleza, ayudó a coordinar la fuga del Chapo de la prisión Penal del Altiplano en julio de 2015 a través de un túnel. Según se conoció en la investigación de la fuga, Coronel pudo haber filtrado un reloj con GPS para guiar a los excavadores. Al igual que ella, las otras parejas del Chapo han tenido un destino desfavorable y cruel.

Zulema Hernández es una de las mujeres más recordadas por relacionarse con ‘El Chapo’. Su historia estuvo marcada por la pobreza y por la delincuencia. En su juventud aprendió cómo se hacía la cocaína y cómo manejar armas.

Fue amante del narcotraficante mientras este estuvo en prisión en la década de 1990. La relación terminó cuando el capo se fugó de la cárcel de Puente Grande en enero de 2001. Hernández fue recluida en el Centro Femenil de Readaptación Social en Tepepan, en Ciudad de México. hasta 2003, cuando se le concedió la libertad condicional. Sin embargo, fue a prisión de nuevo en 2006 por narcotráfico, aunque duró poco tras las rejas.

Una vez libre de nuevo, Hernández fue blanco de los enemigos del Chapo. Fue asesinada en 2008 por Los Zetas, rivales del Cártel de Sinaloa. Su cuerpo fue encontrado semidesnudo y envuelto en unas cobijas dentro del baúl de un auto en el municipio de Ecatepec. Según reportes periodísticos, ‘El Chapo’ la conquistó con cartas que él no escribió, pero no la amaba. Cuando se enojaba con ella, Guzmán la enviaba a acostarse con otros prisioneros.

María Alejandrina Salazar Hernández es otro nombre muy recordado en México. Fue la primera esposa de Guzmán, a quien conoció antes de la fundación del Cártel de Sinaloa. Al igual que Hernández, Salazar también estaba relacionada con el mundo de las drogas, pues conocía a Héctor Luis ‘El Güero’ Palma Salazar, otro narcotraficante y futuro socio del Chapo. Salazar y Guzmán se casaron en 1977 y tuvieron cinco hijos: Iván Archivaldo ‘El Chapito’, Jesús Alfredo, Alejandrina Giselle, Claudette y César Guzmán Salzar, quienes también han sido acusados de participar en los negocios ilícitos de su padre.

Le recomendamos: La historia familiar del “Chapo” Guzmán, escándalos por lujos y desgracias

Salazar fue incluida en la lista de Estados Unidos de personas con las que está prohibido hacer negocios. En este listado también está incluida Griselada Guadalupe López Pérez, también conocida como Karla Pérez Rojo, la segunda esposa de Guzmán. Con ella, al igual que con Salazar, el Chapo también tuvo varios hijos: Joaquín, Édgar, Ovidio y Griselda.

La vida de López Pérez estuvo también marcada por las tragedias. Su hijo Édgar fue acribillado por miembros del cártel de los Beltrán Leyva, enemigos de Guzmán. Recibió más de 500 disparos. López manifestó que no era culpa de este que su padre fuera un narcotraficante, y que estaba harta de que señalaran a sus hijos como narcos. En 2012, López fue detenida porque sus registros financieros eran mayores a lo reportado en Hacienda, pero no pasó más de un día en prisión.

Según medios mexicanos, Guzmán Loera tuvo por lo menos ocho parejas sentimentales fuera del matrimonio. Con algunas de ellas también tuvo hijos. Se han identificado a Blanca Estela Peña García, Adriana Trejo Retamoza, Lucero Guadalupe Sánchez López, Irma Neri García, Karla Pérez Martínez, Agustina Cabanillas Acosta y Nancy Dayanara Bravo Ruiz como algunas de ellas.

El caso de Lucero Guadalupe Sánchez es el que más destaca en este grupo, pues fue diputada del Congreso de Sinaloa. En varias ocasiones acudió a visitar al narcotraficante al penal de El Altiplano. Fue arrestada luego de intentar cruzar la frontera hacia Estados Unidos, donde se le buscaba por distribución y venta de cocaína.

Le puede interesar: Yates, jets privados y zoológicos: así era la vida del “Chapo”