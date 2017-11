Empresa compra un terreno fronterizo para impedir que Trump levante su muro

Los responsables de este juego irreverente aseguran tener un "plan" para "salvar a los Estados Unidos".

El anuncio de esta iniciativa se ha vuelto viral en internet con un vídeo que tiene ya más de 430.000 reproducciones en YouTube, lo que le convierte en el segundo más visto del día en esta plataforma.

Utilizando la sátira y humor negro, en el vídeo de 2,42 minutos se pueden ver imágenes "catastróficas" tras la elección de Trump en las que aparece gente protestando y glaciales derritiéndose.

Pero aseguran que ellos, una pequeña compañía de escritores de Chicago, salvarán al país, aunque pide la ayuda del público para lograrlo y parece que con éxito, pues la campaña ya muestra un cartel de "agotado".

The government is being run by a toilet. We have no choice... we are going to save America and attempt to keep our brand relevant in 2017

Join in and for $15 we’ll send you six America-saving surprises this December: https://t.co/o1BFmokO9W

— CardsAgainstHumanity (@CAH) 14 de noviembre de 2017