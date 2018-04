En medio de amenazas golpistas, la justicia brasilera decide hoy el futuro de Lula

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil debatirá este miércoles si concede al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva un recurso de habeas corpus. Si le dicen que sí, Lula podrá quedarse en libertad mientras apela la sentencia a 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.

El exmandatario de izquierda (2003-2010) se declara inocente y denuncia una conspiración de las "élites" para impedir que vuelva al poder en las elecciones de octubre, para las cuales las encuestas lo apuntan como favorito.

Aunque el tribunal analizará el habeas corpus específico presentado por la defensa de Lula, se espera que los 11 jueces del STF debatan en general sobre una cuestión crucial para los procesos judiciales en todo el país: ¿a partir de cuándo un condenado puede ser encarcelado?

Por una estrecha mayoría de 6-5, el STF decidió en 2016 que las personas condenadas en segunda instancia -como es el caso de Lula desde enero pasado- podían empezar a purgar la pena sin esperar que juzgados superiores (de tercera instancia y el propio STF) analicen sus recursos.

A pesar de ese entendimiento, persisten divergencias dentro del propio STF y al menos uno de los jueces que formaba parte de la mayoría ha manifestado públicamente haber cambiado de postura.

Los abogados de Lula quieren que su cliente pueda agotar en libertad todos los recursos, en nombre de la presunción de inocencia. Sus adversarios exigen la aplicación de la norma de 2016 en nombre de la lucha contra la impunidad, alegando que las apelaciones pueden durar años.

Aunque en teoría la decisión sobre el recurso de Lula sólo vale para su caso, algunos juristas sostienen que un fallo favorable al expresidente desencadenaría una catarata de recursos similares dentro del STF y obligaría al tribunal a zanjar el dilema de forma definitiva.

La corte se reúne a partir de las dos de la tarde (hora local) y no tiene horario para terminar. Será transmitida en vivo por TV e internet. Manifestaciones a favor y en contra de Lula fueron convocadas en los alrededores del tribunal en Brasilia y en varias ciudades del país.

Los 11 magistrados del STF deben pronunciarse y justificar su voto, sin límite de tiempo.

La sesión podría interrumpirse si alguno de los jueces pide más tiempo para analizar el expediente; pero dada la presión sobre el caso, no se espera que esto ocurra.

Si la sesión se extiende durante muchas horas y los jueces no logren concluir el miércoles, podrían suspenderla y continuar el jueves. En ese caso, Lula seguiría beneficiando del 'salvoconducto' que le otorgó en marzo el STF para blindarlo de la prisión hasta decidir sobre su recurso.

Aunque a medida que los jueces van votando es posible ver el "marcador parcial", cualquiera de ellos puede modificar su voto hasta el último momento, por eso no es posible asegurar el resultado hasta que concluya formalmente la sesión.

A las manifestaciones en las calles en contra y a favor de Lula se sumaron polémicas declaraciones de figuras relevantes en el ejército de Brasil.

A través de twitter, varias figuras del ejército se refirieron de forma velada al juicio contra Lula. Fue el caso del comandante, máxima autoridad del Ejército, Eduardo Villas Boas quien trinó: “En la situación que vive Brasil, hace falta preguntarle al pueblo y a las instituciones quién está pensando en el bien del país y las generaciones futuras y quién está preocupado por intereses personales”.

