En medio de bombas y tiroteos se desarrollan las elecciones en Pakistán

La violencia en Pakistán, con al menos 31 muertos en un atentado suicida hoy en la ciudad occidental de Quetta, no ha evitado que los paquistaníes salgan a votar para elegir al Parlamento del que saldrá el nuevo Gobierno. Unos 105 millones de votantes están llamados a las urnas en 85.000 colegios electorales hasta las 18.00 hora local (13.00 GMT), donde elegirán, entre cerca de 11.000 candidatos, a los 272 diputados que ocuparán el Parlamento.

Al menos 31 personas murieron y unas 70 resultaron heridas en un atentado suicida cerca de un colegio electoral en Quetta, capital de la provincia de Baluchistán, el sudoeste de Pakistán, cometido por el Estado Islámico (EI) poco después del inicio de las elecciones legislativas. En el Instituto Modelo para Niñas de Islamabad, situado en el centro de la capital, los votantes acudían a votar a cuenta gotas, lo que evitó las colas en un edificio vigilado por ocho soldados y cinco policías.

Así se vive la jornada electoral:

Shehbaz Sharif Halqa NA132 Lahore k haalaat :) Jahan sher sher ho polling ka amla tunn ho jata hai come on! Be brave - let people do what they are supposed to do being citizens of Pakistan #GeneralElection2018 pic.twitter.com/jA78pvRUzZ

El kamikaze "intentó entrar en el colegio electoral y cuando la policía lo quiso detener se hizo estallar", dijo a la AFP un responsable de la administración local, Hashim Ghilzai. Entre los muertos hay tres policías y cuatro niños, indicaron las fuentes. El atentado, cuyo balance inicial era de 28 muertos, fue reivindicado por el Estado Islámico (EI).

Antes del atentado suicida, un ataque con granada contra un colegio electoral había causado la muerte de un policía en Khuzdar, en la provincia de Baluchistán. Baluchistán es la provincia más pobre e inestable de Pakistán. A mediados de julio, un atentado suicida en un acto electoral que se celebraba en Mastung, a unos 40 km de Quetta, había causado la muerte de al menos 153 personas. El atentado había sido reivindicado por el Estado Islámico (EI).

"No sean perezosos y salgan por Pakistán", el mensaje de unos ciudadanos.

Last one hour to go!!#BallayPeThappa pic.twitter.com/DLgEcfnx3b