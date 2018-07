En menos de un mes, ingresaron a Colombia cerca de 50.000 venezolanos

-Redacción Internacional

El director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, entregó el balance de la migración a Colombia durante el primer semestre. De acuerdo con Krüger, la migración de venezolanos es provocada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Es decir, el mandatario busca que su población salga de su territorio, señaló el funcionario.

"Ellos tienen unos recursos para el sostenimiento del país, en la medida en que tenga menos personas y pueda distribuir esos pocos recursos, mejor. Maduro busca subir la popularidad de sus política e ideas", señaló el director de Migración Colombia.

Ver más: Más de 400.000 venezolanos recibirán permiso migratorio

Alertó que el fenómeno está afectando a Colombia y a la región. Según sus datos, hasta el 30 de junio, 870.093 venezolanos ingresaron a Colombia y se quedaron. Comparó al balance que presentó el 7 de junio, en donde la cifra era 819.000 inmigrantes venezolanos en el país.

"Vemos que en menos de un mes aumentó en poco más de 50.000 venezolanos en nuestro territorio", señaló Krüger.

Decreto para regularizar

Según dijo el director de Migración Colombia, los venezolanos que se han acogido a los mecanismos de flexibilización migratoria son 66.000, "ellos tramitaron su visa". El informe señala también que 133.434 venezolanos entraron al país con su pasaporte sellado y están en condición de turistas. Es decir que su permanencia está dentro de los plazos otorgados por las leyes colombianas.

Se han tramitado 181.472 permisos de permanencia, que es el documento que les permite a los venezolanos trabajar por dos años en el país, afiliarse a la seguridad social, tener cuenta bancaria. "Es decir, estar de manera regular en el país".

Los que están de manera irregular en el país, que entraron principalmente por trochas y que no han regularizado su situación suman 381.735 venezolanos.

El registro que promovió el Gobierno de Colombia dio cuenta de 442.462 venezolanos registrados. Krüger señaló que el Gobierno emitirá en los próximos días un decreto para darles la posibilidad de obtener su regularización. "Una vez se firme el decreto, el objetivo es darles un Permiso Especial de Permanencia, una vez se logre regularizar esta población, el 94% de la población migratoria venezolana estaría regularizada".

Sigue creciendo la situación de irregulares en Colombia: entraron 45.896 sólo el último es, insistió el Director de Migración Colombia. Al explicar el tipo de migrante, el informe registra que son familias mixtas, es decir de colombianos retornados y venezolanos.

Se temía que después de las elecciones de mayo, en las que Maduro ganó la Presidencia, se aumentara mucho la migración. Migración Colombia aclaró que esto no pasó. Y lo explica así: "No aumentó como esperábamos porque el gobierno venezolano emitió una ley que permite a cualquier venezolano ocupar los inmuebles desocupados. Entonces no ha aumentado la migración masiva".

Krüger insistió en que todas las medidas que el Gobierno colombiano está implementando en este tema busca integrar a la población migratoria a Colombia. Es decir, no es solo recibir el flujo migratorio y darles atención humanitaria sino incorporarlos a la vida productiva. "Todo esto está basado en estudios en donde se busca que con fondos comunes se pueda atender la situación migratoria venezolana no sólo en Colombia, también en otros países de la región en donde están llegando estas personas".

Ver más: Más de 286.000 venezolanos han salido de Colombia

Migración Colombia encontró que la mayoría de los migrantes que llegan están en edad productiva, es decir entre 18 y 49 años.

Cada sector colombiano ha asumido dentro de su presupuesto los gastos de ayudar al migrante venezolano. "El Ministerio de Salud aplicó por ejemplo 300.000 vacunas. Pero vemos que ya etá llegando gente enferma de cáncer y otras enfermedades de alto costo, el gran reto como país es en materia de salud, la cifra la maneja el Ministerio, atender ese tema", dijo Krüger.

Sobre el apoyo internacional, Krüger aclaró que lo que ha llegado ha servido para atender el gasto urgente que provoca el fenómeno migratorio. "Hago un llamado a la sociedad, cuando uno le da la mano a un venezolano hay personas creen que es contratarlo por una tercera parte o la mitad de lo que debería recibir y poniéndolo a trabajar más, estamos adelantando investigaciones por estos casos", aclaró Migración Colombia. A la fecha, 700 personas han sido sancionadas por esta conducta ilegal.