¿En qué va el juicio contra Derek Chauvin por la muerte de George Floyd?, le explicamos

El 29 de marzo empezó uno de los juicios más esperados en la historia reciente de Estados Unidos: el exoficial de Minneapolis Derek Chauvin afronta los cargos de asesinato en segundo y tercer grado, y de homicidio en segundo grado por la muerte de George Floyd. El exagente blanco fue grabado el pasado 25 de mayo mientras presionaba su rodilla durante 9 minutos y 46 segundos contra el cuello de Floyd, quien se quejó de que no podía respirar y falleció. Chauvin es el primero de cuatro exoficiales que enfrenta un juicio por la muerte de Floyd. Antes de arrancar, algunos datos generales:

De ser condenado por asesinato en segundo grado, el expolicía podría afrontar una pena de entre 11 y 15 años de prisión, aunque la máxima es de hasta 40 años; mientras que el cargo de asesinato por tercer grado puede suponerle 25 años en la cárcel y el de homicidio en segundo grado, 10 años, aunque normalmente solo se cumplen 5 años.

Los testimonios y la presentación de pruebas de los abogados durarán varias semanas, al menos tres más, antes de que el jurado comience a deliberar sobre el veredicto.

Hasta ahora ningún juez del estado había permitido que se filmara un juicio penal completo, pero el interés general de los manifestantes por este caso de injusticia racial permitió el cambio.

Los doce jurados, que junto con dos suplentes tomaron juramento el lunes 29 de marzo, deberán pronunciarse por unanimidad. De lo contrario, el juicio se considerará nulo. Este escenario, o una absolución, podrían desencadenar nuevos disturbios en Minneapolis, de acuerdo con algunos analistas.

Los otros tres policías involucrados en el caso, Alexander Kueng, Thomas Lane y Tou Thao, serán juzgados en agosto por “complicidad en asesinato”.

Le contamos en qué va el juicio contra Chauvin en cuatro claves. Este lunes empezó la segunda semana del proceso.

1. La defensa de Chauvin

Chauvin, de 45 años, se declaró inocente de los cargos. Su abogado, Eric J. Nelson, dijo que los videos de la muerte de Floyd no contaban la historia completa. “El caso claramente dura más de unos 9 minutos y 29 segundos”, dijo Nelson, quien además argumentó que la muerte de Floyd fue el resultado del uso de drogas y problemas de salud preexistentes. “La evidencia mostrará que cuando fue confrontado por la policía, el Sr. Floyd se puso drogas en la boca en un esfuerzo por ocultárselas a la policía”, agregó.

“Derek Chauvin hizo exactamente lo que había sido entrenado para hacer en el transcurso de sus 19 años de carrera”, dijo Nelson al jurado durante una declaración de apertura detrás de una barrera de plástico, erigida para prevenir la propagación del Covid-19. “El uso de la fuerza no es atractivo, pero es un componente necesario de la policía”.

2. Los testigos

Un cajero de una gasolinera que grabó los hechos, un operador del 911, los paramédicos que estuvieron en el lugar, un bombero de Minneapolis, y al menos cuatro menores de edad, fueron algunos de los testigos que dieron su testimonio en la primera semana del juicio.

Darnella Frazier, de 18 años, fue una de las testigos que relató su experiencia. Ella fue quien grabó el video que muestra a Chauvin aplicando presión con su rodilla en el cuello de Floyd. Su grabación se viralizó y generó conmoción en Estados Unidos y en el mundo, lo que desató multitudinarias protestas contra el racismo y la brutalidad policial.

“He pasado noches enteras pidiéndole perdón una y otra vez a George Floyd por no haber hecho más y no haber interactuado físicamente y no haber salvado su vida”, relató la testigo, que señaló que tampoco había algo que pudiera haber hecho. En el estrado, describió a Floyd como alguien que estaba “asustado”, “aterrado” y que “rogó por su vida”.

“Eso no estuvo bien. Él estaba sufriendo. Le dolía”, contó. “Yo sabía que estaba mal. Todos sabíamos que estaba mal”, agregó. Los miembros del jurado también escucharon a Christopher Martin, el empleado del establecimiento Cup Foods que habló por primera vez con Floyd sobre el billete de 20 dólares aparentemente falso que usó para comprar cigarrillos. “Si sencillamente no hubiera aceptado el billete, esto podría haberse evitado”, lamentó Martin.

“Pensé que George no sabía realmente que era un billete falso”, relató. “Creí que le estaba haciendo un favor (...) Lo tomé de todas formas y pensaba anotarlo en mi cuenta”, afirmó, refiriéndose a que la cantidad habría sido restada de su salario. “Me ofrecí a pagarlo”. Martin describió que Floyd parecía estar bajo influencia de drogas o alcohol cuando entró en la tienda, pero que fue “muy amigable, cercano y hablador”.

3. Los datos decisivos del caso

En los primeros días del juicio, los jueces escucharon los testigos que estaban en el lugar de los hechos por diferentes circunstancias. “Si bien esos testigos brindaron un testimonio poderoso sobre el arresto, y sobre las cicatrices emocionales que dejó en ellos, no pudieron hablar con autoridad sobre la condición médica de Floyd”, se lee en un análisis del New York Times. Esta semana se espera que los expertos médicos testifiquen sobre qué causó exactamente la muerte de Floyd.

Un paramédico que testificó el jueves pasado contra Chauvin declaró que Floyd ya había “fallecido” cuando él llegó al lugar de su arresto. “Cuando llegué, él ya había fallecido y yo lo llevé al hospital, pero él siguió en paro cardíaco”, señaló el paramédico Derek Smith que agregó que Chauvin y otros agentes todavía estaban encima de Floyd para inmovilizarlo cuando su compañero de labores Seth Bravinder llegó al lugar con una ambulancia.

El paramédico intentó tomar el pulso de Floyd, tocándole la arteria carótida. “No sentí nada”, dijo. “En términos simples yo pensé que estaba muerto”, agregó. Smith contó que junto a Bravinder y a los policías colocaron a Floyd en la ambulancia e intentaron reanimarlo haciéndole un masaje cardíaco y usando un desfibrilador, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. En su testimonio Bravinder dijo al tribunal que cuando llegaron, Floyd “no respondía”. “No le vi moverse ni respirar”, señaló.

Además de conocer los detalles médicos, los testimonios de los oficiales también son fundamentales para determinar si Chauvin violó las políticas de uso de la fuerza. El teniente Richard Zimmerman aseguró que el exagente, despedido tras la muerte de Floyd, había violado las políticas sobre el uso de la fuerza. Zimmerman, el oficial más veterano del Departamento de Policía de Minneapolis, declaró que la fuerza que ejerció Chauvin fue “totalmente innecesaria”.

4. Lo que viene

Este lunes, en un hecho excepcional en el proceso, el jefe de las fuerzas del orden de Minneapolis testifica contra el agente Derek Chauvin. A la hora de la publicación de esta nota, el oficial Medaria Arradondo ya dio una parte de su testimonio; él fue quien despidió a Chauvin y a los otros tres agentes que participaron en la detención de George Floyd el 25 de mayo del año pasado. El oficial explicó que si un sospechoso está bajo los efectos del alcohol o las drogas, esto podría volverlo más agresivo, pero también más vulnerable, por lo que los oficiales deben tener en cuenta esto a la hora de actuar.

En junio, Arradondo había presentado una acusación contra Chauvin y sus colegas. “La trágica muerte de George Floyd no se debió a un problema de entrenamiento (...). Los oficiales sabían lo que estaba pasando, uno de ellos lo causó intencionalmente, los otros fallaron en la prevención, fue un asesinato”, escribió en un comunicado.

Se espera que esta semana se den más testimonios de las fuerzas del orden público sobre el uso de la fuerza, incluido el de la inspectora Katie Blackwell.

El juez Peter Cahill no ha publicado una lista de testigos a los que se llamará cada día, por lo que los periodistas solo lo saben una vez son llamados. Se espera que a mediados de la semana, la defensa empiece a presentar su caso, una vez culminen los testimonios contra Chauvin. Como les contamos anteriormente, los miembros del jurado emitirán su veredicto a finales de abril o principios de mayo. Si no es unánime, el juicio será declarado nulo y sin efecto y el trámite deberá comenzar desde el principio.

Con información de Afp*