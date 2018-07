En Reino Unido reciben a Trump con ‘American Idiot’ de Green Day

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una protesta musical tras su llegada al Reino Unido. Desde hace semanas, opositores al gobierno del republicano promovieron una campaña para posicionar de nuevo 'American Idiot', el éxito de la banda de pop punk estadounidense Green Day.

La canción, lanzada hace 14 años, se escribió para criticar el gobierno del expresidente también republicano George W. Bush, el exceso de publicidad, la corrupción y los bajos índices de democracia en el país. La novedosa protesta ha capturado la atención de muchos en Reino Unido y está a punto de lograr su objetivo, pues ya se ubica en el puesto 20 de las listas de música en Inglaterra. En el momento en el que se lanzó, 'American Idiot' logró posicionarse en el puesto tres de las listas en Inglaterra.

Green Day, una banda conocida por sus posiciones políticas demócratas, ya se ha pronunciado personalmente en contra del gobierno del republicano, y, para su más reciente álbum de estudio, le dedicaron una canción al mandato de Trump.

#AmericanIdiot is currently number 3 in the UK charts pic.twitter.com/toY6DLBei3