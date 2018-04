Erdogan acusa a primer ministro de Israel de dirigir un Estado terrorista

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, señaló que el mandatario israelí, Benjamín Netanyahu, era débil y raro y que su problema no eran los terroristas puesto que él era uno de ellos.

Las tensiones entre los gobiernos de Turquía e Israel siguen creciendo luego de que el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, señalara que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, comandara un “Estado terrorista”. La confrontación entre los dos líderes estalló luego de los enfrentamientos en la frontera entre Gaza e Israel del viernes.

El sábado, Erdogan calificó como "inhumano” y "masacre" la respuesta del Ejército de Israel contra las protestas organizadas en junto a la valla divisoria, en el lado palestino, en las que murieron 15 palestinos y más de 1.400 resultaron heridos. Ante la crítica del turco, Netanyahu señaló desde su cuenta de Twitter que "el Ejército más moral del mundo no recibirá lecciones de aquellos que durante años han bombardeado población civil indiscriminadamente", haciendo alusión al gobierno de Erdogan. Tras este mensaje, el gobernante de Turquía arremetió en fuertes críticas a su homólogo israelí señalándolo de ser “débil y raro”.

"Va y dice que nuestros soldados oprimen a las víctimas en Afrin. Netanyahu, eres muy débil y eres raro. Por una vez, compórtate. Nosotros sufrimos al terrorismo, pero el problema tuyo no son los terroristas. Porque tú eres un Estado terrorista", dijo Erdogan. El jefe de Estado hizo estas declaraciones durante un mitin ante su partido, el islamista Justicia y Desarrollo (AKP), en la ciudad meridional de Adana, informa la cadena turca NTV. "Nadie en el mundo te quiere de forma sincera. Tienes la respuesta en Naciones Unidas, cuando diste el paso respecto a Jerusalén. No digas por ahí 'Tengo armas nucleares': cuando llegue el momento, estas armas nucleares no funcionarán", puntualizó el turco sobre Netanyahu.

Decenas de miles de palestinos participaron el viernes en la Franja de Gaza, cerca de la valla fronteriza, en una marcha de protesta, que fue reprimida por el Ejército de Israel mediante gas lacrimógeno y disparos con munición real. Tras el enfrentamiento 15 palestinos murieron y más de 1.400 quedaron heridos.

Netanyahu, quien defendió las acciones en la franja de Gaza, declaró tras los reproches de Erdogan que “él no está acostumbrado a que le respondan. Debería acostumbrarse. Alguien que ocupa el norte de Chipre, invade la región kurda y masacra a civiles en Afrin, no puede darnos lecciones morales y sobre valores".

El Ejército de Israel aseguró el viernes que los manifestantes lanzaron bombas incendiarias y neumáticos en llamas hacia los soldados ante lo que respondieron con fuego real, balas recauchutadas y gases lacrimógenos lanzados desde drones. Cinco de los 15 palestinos muertos pertenecían a las Brigadas Ezedin al Qasam, brazo armado de Hamás, según la organización islamista.

El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, defendió el domingo la "actuación de las tropas" al considerar que "la mayoría eran terroristas", después de que el Ejército asegurara que diez de ellos son miembros activos de Hamás, y rechazó la investigación independiente solicitada por el secretario general de la ONU, António Guterres. "Hicieron lo que tenían que hacer. Creo que todas nuestras tropas merecen un reconocimiento, y no habrá investigación", aseveró hoy el titular de Defensa a la Radio del Ejército.