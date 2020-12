Erna Solberg: “Hay que evitar políticas que refuercen las diferencias”

El liderazgo femenino se puso a prueba este año cuando estalló la crisis sanitaria mundial. Siete mujeres demostraron cómo con firmeza, elocuencia, comunicación clara y empatía por los más vulnerables era posible luchar contra el virus. Hoy Noruega tiene las tasas de mortalidad más bajas de Europa.

¿Cómo Noruega logró adaptarse tan rápido a una crisis mundial?

Pulsamos el botón grande en marzo. Cerramos nuestras fronteras y cerró el país desde adentro. Fue una decisión difícil, pero estoy agradecida porque logramos evitar escenarios vistos en otros países. Esta pandemia nos enseñó lo difícil que puede ser manejar una crisis cuando la cooperación internacional se erosiona y los mercados globales colapsan. Es importante que nos demos cuenta de que este brote seguirá afectándonos hasta que las vacunas estén disponibles para todos. Solo actuando juntos podremos poner fin a esta pandemia. Noruega ha asumido un papel de liderazgo para generar soluciones globales y movilizar recursos a través de la iniciativa ACT-A, para garantizar el acceso a medicamentos, diagnósticos y vacunas para todos. El país participa plenamente en Covax, el mecanismo para asegurar el acceso global a las vacunas dentro del ACT-A, como parte de un enfoque europeo más amplio y coordinado.Diferentes sectores, como las mujeres, los niños o la comunidad LGBTI presentaron necesidades distintas durante la crisis sanitaria.

¿Cómo crear estrategias diferenciales para atender a cada sector de la población?

Es importante que nuestras medidas para detener la transmisión no dificulten la vida de las personas ya vulnerables. Esta fue una de las principales preocupaciones de mi gobierno. En la medida de lo posible, debemos evitar políticas que refuercen las diferencias, ya sean socioeconómicas, étnicas o de otro tipo.Los niños y los adultos jóvenes han sido una prioridad. Esto significa mantener abiertas las escuelas y los jardines de infancia, no cerrar las actividades extraescolares y asegurarse de que los servicios de salud para los niños permanezcan abiertos. La comunicación es clave. Si logramos llegar a todos con información precisa y comprensible, tendremos más posibilidades de que todos cumplan. Inicialmente no logramos llegar a todos los inmigrantes. Las barreras del idioma y la cultura se interpusieron en el camino. Sin embargo, nuestro alcance en este momento es mejor porque trabajamos con representantes confiables de estos grupos. El personal de salud con experiencia en inmigración también ha sido importante en estos esfuerzos. Es importante evitar el estigma y generar confianza.

¿Cree que el concepto de solidaridad cambió a raíz de la llegada del COVID-19?

La pandemia nos ha recordado a todos la importancia de la solidaridad. No podemos combatir el COVID-19 sin la solidaridad internacional y me alienta el compromiso mostrado por los países, la sociedad civil y la industria para encontrar herramientas eficaces y desarrollar pruebas, medicamentos y vacunas. También me alienta la voluntad de cooperar internacionalmente para garantizar una distribución equitativa de los recursos. Si queremos superar esta crisis, necesitamos que todos contribuyan con su parte.Además de la solidaridad, la crisis ha propiciado una revolución digital. Desde aulas digitales y negocios en los que todos trabajan desde casa, hasta abuelos que leen libros a sus nietos en internet. Si algo bueno puede salir de esta crisis, espero que sea la capacidad de hacer cosas más ecológicas y más digitalizadas.

¿Cómo fomentar el liderazgo en los jóvenes en tiempos de incertidumbre?

La participación y el liderazgo de los jóvenes están estrechamente relacionados. Solo cuando los jóvenes participen activamente en los procesos democráticos podremos asegurarnos de que las políticas reflejen sus necesidades y ambiciones. Contamos con jóvenes que quieren liderar y contribuir a la sociedad. Para hacerlo, ellos necesitan acceso a la educación, a empleo y a oportunidades.

¿Cuál sería una estrategia clave para impulsar el desarrollo de las mujeres que enfrentan dificultades económicas o están expuestas a contextos de violencia?

La educación de niñas y mujeres jóvenes es un catalizador importante. Empodera a las mujeres y ayuda al desarrollo. Dar acceso a las niñas a la educación es una de las inversiones más efectivas que podemos hacer en el desarrollo social y económico. Cuando las mujeres reciben educación, están seguras y en condiciones de igualdad, muchos sueños pueden hacerse realidad, incluido el de convertirse en alguien que retribuya a la sociedad siendo líder.

*Primera ministra de Noruega, una de las 100 mujeres más poderosas del mundo, según la revista “Forbes” y una de las mujeres que mejor manejaron la pandemia.

**Entrevista realizada por María Paula Ardila.