Error en fábrica en EE. UU. arruinó 15 millones de dosis de vacuna contra el coronavirus

Los trabajadores de una planta en Baltimore (EE. UU.), que produce las vacunas de Johnson & Johnson y AstaZeneca, combinaron accidentalmente los ingredientes y contaminaron hasta 15 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson.

Hace varias semanas los trabajadores de una planta en Baltimore (EE. UU.), que produce las vacunas de Johnson & Johnson y AstaZeneca, combinaron accidentalmente los ingredientes y contaminaron hasta 15 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson, informó el New York Times. La confusión retrasó los envíos de futuras dosis en Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) investiga lo ocurrido.

El error no afectó a las dosis que actualmente se utilizan en EE. UU., pues estas fueron hechas en Holanda, donde las líneas de producción cuentan con la aprobación de las autoridades reguladoras estadounidenses. Tampoco afecta los envíos de la próxima semana que están destinados a suplir varios estados del país.

Sin embargo, se esperaba que a partir de abril la vacuna de Johnson & Johnson comenzara a ser producida en grandes cantidades en la planta de Baltimore, algo que ahora se ha puesto en cuestión. “Se suponía que los envíos adicionales de la vacuna Johnson & Johnson, que se espera llegarán a 24 millones de dosis en el próximo mes, provengan de la planta gigante en Baltimore. Esas entregas ahora están en duda mientras se resuelven los problemas de control de calidad”, se lee en la publicación del New York Times.

El diario estadounidense informó el error no se descubrió durante días hasta que los controles de calidad de Johnson & Johnson lo revelaron. Hasta ahora, no hay indicios de que la producción de la vacuna de AstraZeneca, que aún no ha sido autorizada por la FDA, se haya visto afectada, según el Times.

La respuesta de Johnson & Johnson

La compañía farmacéutica dijo que identificó un lote de dosis en una planta de Baltimore de la empresa Emergent BioSolutions “que no alcanzó los estándares de calidad” pero no confirmó el número específico de vacunas afectadas, de acuerdo con la agencia AFP. Agregó que el lote “nunca avanzó a las etapas finales del proceso de manufactura (...) La calidad y la seguridad siguen siendo nuestras prioridades principales”, aseguró la empresa. Johnson & Johnson aumentó el número de personas de su personal para monitorear el trabajo en la planta de Baltimore, e implementó nuevos controles para evitar futuras fallas.

La planta de Emergent BioSolutions no ha sido autorizada por los reguladores para producir una “sustancia medicamentosa” para la vacuna de Johnson & Johnson, dijo la compañía, pero medios estadounidenses reportaron que se espera que produzca millones de dosis en el futuro cercano.

En Estados Unidos se han administrado 150 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus; las dosis suficientes para cubrir el 23,1 % de la población, según cifras de Bloomberg. En EE. UU., la última tasa de vacunación es de más de 2.800.000 dosis por día. A este ritmo, se necesitarán otros cuatro meses para cubrir el 75 % de la población, de acuerdo con la plataforma.