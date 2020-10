“Es falso que Nicolás Maduro negoció mi salida de Venezuela”: Leopoldo López

En su primer rueda de prensa desde Madrid, Leopoldo López habló sobre la importancia de las sanciones a Venezuela por parte de Europa. También habló de una Consulta Popular en Venezuela para “poner fin a la usurpación”, y sobre las relaciones con Estados Unidos.

En su primera rueda de prensa desde Madrid, Leopoldo López habló sobre las estrategias que liderará desde España para “fortalecer un equipo y poder ganar la libertad de Venezuela”. López insistió en la importancia de las sanciones a Venezuela por parte de Europa. También habló de los posibles escenarios, y cómo serán las relaciones con Estados Unidos, luego de las elecciones presidenciales. López también habló de una Consulta Popular en Venezuela para “poner fin a la usurpación”. Aquí le contamos cuáles fueron los principales puntos que mencionó el líder opositor venezolano.

Los planes de la oposición

Luego de huir de Venezuela y llegar a Madrid, López habló de tres puntos claves que serán importantes para oposición: “Primero, promover unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables en Venezuela. Segundo, Señalar las responsabilidades por violaciones de derechos humanos y por la tragedia humanitaria que está viviendo Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro. Y por último, promover todos lo mecanismos para generar ayuda económica y humanitaria para el pueblo venezolano”.

Elecciones parlamentarias y consulta popular

En reiteradas ocasiones la Unión Europea advirtió que en Venezuela no existen las condiciones necesarias para que se lleve a cabo un proceso electoral libre, justo y democrático durante las elecciones legislativas programadas para el 6 de diciembre. Sobre el tema, López dijo que estas elecciones son un fraude.

“Alzaremos la voz en una gran consulta nacional que se realizará a finales de este año para poder ratificar, primero, el rechazo al fraude electoral del 6 de diciembre, y segundo, la convocatoria a unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables”, dijo. Durante su reunión con el presidente español, Pedro Sánchez, el líder opositor mencionó que España y Europa continuarán con su posición de no reconocer las elecciones del 6 de diciembre.

“La posición de España en Europa será la misma que tuvieron en el año 2018 con esas elecciones fraudulentas que no fueron reconocidas. Y ese es el destino que tienen esas elecciones, que no lo son, ese fraude que está montando Maduro. En eso fue muy claro el presidente Sánchez”, dijo.

López agregó que la oposición, en varias oportunidades, intentó plantear una ruta de diálogo y negociación. “Se hizo con la mediación de Chile y de México. Luego en 2019 con la mediación de los noruegos, pero ambas oportunidades fueron desechadas por el dictador Nicolás Maduro”. Pese a estos intentos, López insistió en que Maduro no representa la totalidad de su partido, y que la oposición es consciente que una transición para Venezuela va a tener que incluir a “personas que han estado durante estos últimos años en la estructura de poder de la dictadura, si no, no sería una transición".

Sanciones por parte de Europa

En la reunión con el presidente Pedro Sánchez, López insistió en que era fundamental ampliar las sanciones europeas para "el círculo de violadores de derechos humanos en Venezuela”

“Vamos a llevar a todos los gobiernos europeos la lista de las 56 personas que identificó el último informe de la ONU sobre personas responsables de violaciones de derechos humanos, de torturas de represión, y de asesinatos, para que sean sancionados por Europa y se pueda promover una estrategia muy clara que permita que las sanciones sean una palanca de presión”, dijo.

Detenciones irregulares en Venezuela

El líder opositor rechazó las detenciones y desapariciones en Venezuela de personas allegadas a su círculo. "En las últimas horas han detenido a personas muy cercanas y no sabemos dónde están. Por el simple hecho de ser cercanos a nosotros, ni siquiera por tener una relación política, las detienen, las desaparecen.

Relación con Estados Unidos

López agradeció el apoyo de Estados Unidos. “Quiero recordar que el caso venezolano ha sido, ya durante largos años, un caso bipartidista y es muy claro que durante los últimos años ha habido un apoyo decidido a la causa de la libertad y la democracia por parte del Gobierno de EE. UU.. Pero esperamos, independientemente de lo que decida el pueblo en las elecciones, que continúe siendo un apoyo bipartidista”