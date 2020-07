El embajador de la República de Corea en Colombia, Choo Jong-Youn, ya había sido el representante diplomático de su gobierno en el país. Regresó en plena pandemia con varios objetivos, entre ellos, ayudar en la crisis de la COVID-19 y poner más atención al proceso de construcción de paz, buscando mejorar la colaboración.

El pasado 18 de junio, el embajador de la República de Corea, Choo Jong-Youne, presentó cartas credenciales en el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano. Es la segunda vez que este diplomático de carrera representa a su gobierno en Colombia; estuvo en el 2011.

Corea y Colombia establecieron relaciones diplomáticas el 10 de marzo de 1962 y han formado una relación estratégica de cooperación desde el 2011. Con el Tratado de Libre Comercio entre Corea y Colombia que entró en vigor en julio del 2016, se establecieron bases firmes para expandir las relaciones bilaterales de las dos naciones.

Hoy el embajador Choo Jong-Youne quiere diversificar las relaciones en varios temas como gobierno en línea, industria de defensa, infraestructura, biodiversidad y salud pública entre otros. El proceso de paz es otro espacio en el que Corea podría colaborar.

Embajador, en su carrera diplomática ha estado muy presente América Latina, ¿cómo llega a interesarse en la región?

Desde la adolescencia estaba apasionado por las películas en español que ilustraban el carácter humano, especialmente las que tenían como fondo Andalucía y mostraban flamenco y tap dance. Después de convertirme en diplomático, mi infinita curiosidad por la cultura latina me empujo a cambiar mi elección de un segundo idioma del alemán al español. Desde entonces, me he dedicado a los asuntos latinoamericanos durante más de la mitad de mi servicio de 35 años como diplomático

Estuvo en México, Argentina y Colombia en dos ocasiones, ¿cuál cree usted que es el potencial que tiene este lado del continente?

América Latina es una tierra bendecida por Dios, llena de riqueza natural. Venezuela, Brasil, México, Argentina, Colombia y Ecuador son los principales productores de petróleo, y Chile es el mayor productor de cobre del mundo. Bolivia, Chile y Argentina conforman el Triángulo de Litio. La cuenca del Amazonas es un depósito global de biodiversidad y recursos abundantes de agua dulce.

América Latina es una tierra de personas que valoran la inclusión, la familia, el amor y el humanitarismo. Considero que los coreanos con un estilo de vida agitado aprenderían mucho de su forma de vida y pensamiento. Desde esta perspectiva, publiqué un libro, "Un regalo de Dios, tierra de seres humanos, América Latina" a principios de 2019. Es una bodega privada de mi experiencia y conocimiento sobre el mundo latinoamericano.

Ya había sido embajador en Colombia en 2011, regresó este año, ¿qué cambios encontró?

Con mi esposa disfrutamos mucho del cuidado del jardín de la residencia en Bogotá, durante mi previo periodo como Embajador (2011-2014). Sembramos pequeñas plantas que, ahora a mi regreso, encontré convertidas en frondosos árboles de matices verdosos. En 2011 no se habían iniciado las negociaciones del Acuerdo de Paz; hoy Colombia entró en la fase de posconflicto, implementando el proceso de construcción de paz. Además, ahora no solo Colombia sino el mundo entero enfrentan una crisis de salud pública debido a la COVID-19 y la crisis económica que era inimaginable en el 2011.

Pero afortunadamente, otras cosas no han cambiado con el tiempo; como la hermosa naturaleza de Colombia, el clima templado de Bogotá, la amabilidad inolvidable de los colombianos, tampoco el sabor exótico de frutas tropicales como la granadilla, guanábana, uchuva, maracuyá, etc.

Su país ha sido uno de los que mejor enfrentó la pandemia del coronavirus, así lo han reconocido organizaciones internacionales y las cifras lo respaldan. ¿Qué podría Colombia aplicar de esa estrategia surcoreana?

Es lamentable que los colombianos estén sufriendo tanto por la crisis del COVID 19. Como amigo, el pueblo coreano quiere solidarizase con las dificultades actuales del pueblo colombiano.

La lucha contra la COVID-19 en Corea ha sido bien aceptada como un modelo por todo el mundo, especialmente por las exitosas medidas la prevención y tratamiento del contagio, excluyendo la posibilidad de la implementación del cierre de la ciudad, con el apoyo total de ciudadanía

Hay tres aspectos notables en el modelo de respuesta coreano de la COVID-19. El primero; el alto sentido de ciudadanía que demostró un estricto nivel de prevención personal en la vida cotidiana, cumpliendo, sin ninguna duda, con las medidas de la autoridad sanitaria. El segundo; las TIC avanzadas que permitieron un seguimiento efectivo de posibles infecciones mediante la identificación de los movimientos de posibles contagiados con los datos de sus teléfonos, usos de tarjetas de crédito, etc. Por último, hemos utilizado y desarrollado las mejores prácticas acumuladas en la lucha contra SARS, MERS y otras enfermedades contagiosas. Además, sobresalieron la invención de métodos de diagnóstico innovadores como el drive-thru y walk-thru, así como la autorización rápida de las autoridades relevantes de uso de los nuevos kits de prueba.

La experiencia coreana no podría ser 100% válida para el caso colombiano. Sin embargo, nuestra experiencia seguramente será útil para la respuesta de Colombia ante el coronavirus. Ya se realizaron conversaciones telefónicas para compartir las experiencias de ambas partes entre el Presidente Iván Duque y el Presidente Moon Jae-in y entre la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el Primer Ministro Chung Sye-kyun.

Corea ha cooperado estrechamente con Colombia, designándola como uno de los países prioritarios de cooperación en la lucha contra la COVID-19. Hace dos meses, el gobierno coreano ofreció US$500,000 para la compra de kits de diagnóstico, y el 9 de julio se firmó un Memorando de Entendimiento para el proyecto de apoyo COVID-19 por US$5 millones con la Alcaldesa de Bogotá y el Ministerio de Salud de Colombia. Espero que el apoyo de Corea, aunque no sea suficiente, contribuya a disminuir las dificultades y sufrimiento del pueblo colombiano.

La pandemia está causando muchos estragos a todo nivel, ¿qué cree que debe hacer un país como Colombia para enfrentar lo que viene?

En estos días han surgido muchas ideas y opiniones sobre nuestra vida en la era posCOVID. Lo que es seguro es que, sea grave o leve, la crisis volverá y se mantendrá, por eso los seres humanos tendrán que aprender convivir con el virus contagioso. Tenemos que acostumbrarnos a nuevo estilo de vida “untact” (sin contacto cara a cara). Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que prepararnos de antemano para confrontar los posibles nuevos desafíos.

Se necesitan varios preparativos, como reservar suministros médicos para contingencias, mejorar la seguridad social, asignar presupuesto de emergencia, reclutar más profesionales, ampliar y fortalecer los accesos al internet y la banda ancha para fortalecer el flujo de información, etc.

En los últimos meses se han notado los brotes de nacionalismo y proteccionismo en todos los rincones del mundo. Ahora se requiere buscar nuevas formas de cooperación internacional. Ningún país puede sobrevivir solo. Espero que Corea y Colombia participen activamente en la tarea de conectar nuevamente el mundo.

¿En qué se va a enfocar su trabajo en Colombia en esta ocasión?

Estoy muy contento con el alto nivel de la relación bilateral. Aun así, por supuesto que se necesitan más esfuerzos para promoverlas. Me interesa diversificar más las relaciones en varios temas como gobierno en línea, industria de defensa, infraestructura, biodiversidad, salud pública entre otros. Querría poner más atención al proceso de construcción de paz en Colombia, buscando las oportunidades de contribuciones posibles.

Me encanta el contacto directo con la gente. Una vez que la situación por la COVID-19 mejore, si puedo, quiero ampliar las actividades de diplomacia pública, dando clase en las universidades y cámaras de comercio de todas las regiones.

En 2016 comenzó el TLC con Corea del Sur, cuál es el balance hasta ahora? Qué sectores o productos han sido los más beneficiados?

Corea, como socio estratégico, es el único país asiático con un Tratado de Libre con Colombia. Este acuerdo entró en vigor en julio del 2016 y ha establecido bases firmes para expandir las relaciones bilaterales. Sin embargo, la escala comercial y de inversión no se ha ampliado como lo esperaba debido a varias razones como la recesión global, entre otras.

Los principales artículos de exportación de Corea a Colombia son productos industriales como instrumentos electrónicos, partes de automóviles, etc. Por su parte, Colombia exporta principalmente productos como carbón, cobre, café y flores. Quiero que ambos países busquen la expansión de volumen de comercio y su equilibrio utilizando el TLC exhaustivamente.

Había muchos críticos de este acuerdo, porque apenas el 15% de productos colombianos tenían como destino Asia. ¿Aumentaron las exportaciones desde entonces?

En 2016, el comercio total entre los dos países alcanzó los $1.300 millones y el año pasado alcanzó los $1.900 millones. Específicamente la exportación de Colombia a Corea en 2016 fue de $320 millones y aumentó a $720 millones en 2019. Esto muestra que la condición comercial de Colombia está mejorando.

Básicamente Corea es un país importador. Gastamos más de US$500 mil millones al año en la compra de productos extranjeros. Los consumidores están dispuestos a comprar cualquier producto que sea competitivo en precio y calidad. Me han dicho que un presidente de la Asociación de Porcicultores de Chile visitó Corea alrededor de 70 veces para recolectar información sobre el mercado coreano y el gusto de los consumidores coreanos. Hoy Chile es uno de los principales proveedores de de carne porcina en el mercado coreano. Espero que la exportación de Colombia a Corea se expanda a través de una promoción más activa. Creo que la escala comercial puede ampliarse teniendo en cuenta el tamaño económico de los dos países.

¿Qué empresas coreanas están presentes en Colombia y colombianas en Corea? ¿Ha incrementado el intercambio comercial?

Alrededor de 20 empresas tienen su sede en Colombia. Hay grandes como Samsung Electronics, LG Electronics y Hyundai Motors, y también pequeñas y medianas. A pesar de que sus actividades comerciales se hayan debilitado debido al COVID-19, se espera que la situación mejore pronto.

Creo que el ambiente ha cambiado con hechos como la mayor estabilidad creada con el proceso de paz y la entrada de Colombia a la OCDE, que van a dar condiciones favorables de inversión para los empresarios extranjeros, incluyendo los coreanos.

Hasta donde yo sé, en Corea hay algunas empresas colombianas que importan productos agrícolas y café de Colombia.

Hay más interés de estudiantes colombianos por ir a Corea del Sur, ¿cómo es ese proceso?

El gobierno coreano ofrece becas completas de pregrado y postgrado para los estudiantes bajo el programa de GKS. Alrededor de 16 candidatos al año pasan por una competencia que es tan dura como 1/50 de posibilidades. La Embajada hará todo lo posible para seleccionar más estudiantes excelentes. KOICA, organismo de cooperación internacional de Corea, también ofrece varias becas a jóvenes colombianos.

El año pasado, se realizó la primera Feria de Estudios en Corea en América Latina en Colombia, que acogió a más de 500 estudiantes colombianos interesados. Espero que se incremente el intercambio de estudiantes entre universidades de ambos países.

Este año es el aniversario 70 de la Guerra en Corea y hay un lazo que justo los une con Colombia: los veteranos. ¿Cómo ha sido esa relación entre su país y ellos?

Colombia es único país que mandó las fuerzas militares a la guerra de Corea hace 70 años. Por lo tanto, la relación entre Corea y Colombia se ha desarrollado con base a este inolvidable acontecimiento. Este sigue siendo el recurso emocional que soporta la amistad de ambos pueblos.

El gobierno coreano ha trabajando activamente en los asuntos de los veteranos, desde invitarlos junto a sus familias a Corea, la donación de una casa para reuniones entre ellos y sede su asociación, la construcción del Centro de Rehabilitación Inclusiva - CRI (para la atención a heridos militares y policías de la guerra interna y al que los veteranos también tienen acceso), hasta la entrega auxilios educativos y becas para sus descendientes, entre otros.

Lamentablemente se nota que los veteranos están envejeciendo. Por lo tanto, se ha establecido una asociación de los descendientes de los veteranos (ADEVECO). Por la existencia de ADEVECO, las actividades heroicas de los veteranos colombianos van a tener vida eterna.

¿Cómo ha vivido estos días de pandemia?

Desde que comencé a trabajar el 6 de junio hasta hoy, he estado casi 4 semanas en aislamiento. Las dos primeras semanas fueron obligatorias para quienes llegan del extranjero, y las otras dos semanas se debió a un contacto que tuve con un paciente confirmado positivo de COVID-19 durante el cumplimiento de mi deber.

Durante la cuarentena, todos los días viví con los periódicos y revistas colombianas. Entonces he podido seguir bastante la actualidad de este país.

La COVID-19 ha generado una crisis económica y de salud pública. Sin embargo, como hemos vistos varias veces en la historia de la humanidad, podremos encontrar nuevas oportunidades en medio de la crisis. Además, tuvimos una experiencia sorprendente con la movilidad limitada y la reducción del consumo excesivo, que permitieron mejorar los indicadores ambientales.