Escocia sería el primer país del mundo en darle a las mujeres productos de higiene gratis

redacción internacional

Dentro de poco, los escoceses serán autores de un hito histórico en el mundo: se convertirán, si todo sale bien, en la primera nación que otorgue a las mujeres productos de higiene gratuitos. Esta medida superará con creces a la de otros gobiernos, como el canadiense, que han optado en los últimos años por combatir la “pobreza menstrual” o “pobreza de periodo”, términos que se acuñaron para descubrir el problema de la falta de acceso a productos de higiene menstrual como, toallas higiénicas y tampones, debido a dificultades financieras. Canadá reconoció en 2015 a los productos sanitarios como un elemento esencial, lo que puso final a los impuestos sobre los tampones rebajando la carga económica de millones de mujeres que no podían acceder a estos elementos. Según informes de Plan International Canada, un tercio de las jóvenes canadienses menores de 25 no puede pagar sus productos menstruales.

“Los resultados de nuestra encuesta muestran que la pobreza del período es un problema real, a menudo devastador que enfrentan las mujeres y niñas jóvenes en Canadá y en todo el mundo. Sin un acceso asequible a los productos de higiene menstrual, se impide que niñas y mujeres de todo el mundo alcancen su potencial”, explica Saadya Hamdani, directora de igualdad de género en Plan International Canada. Según encuestas realizadas por esta organización, los productos de higiene femenina se encuentran entre los tres principales productos más cotosos para una mujer en todos los grupos de edad, exceptuando a las mayores de 65 años. “Al igual que el papel higiénico, el jabón y el agua, los productos de higiene no son opcionales. Son necesarios y esenciales para la salud de las mujeres y las niñas, y participan en el trabajo, la escuela y la sociedad”, recalca. Vea también: Australia elimina impuestos a productos de higiene femenina

Pero los escoceses quieren ir un paso más allá de rebajar los costos de los productos: buscan que sean gratuitos. Con el Proyecto de Ley de Productos del Período, que fue aprobado en primera instancia esta semana, el legislativo escocés espera impulsar un gran apoyo público sobre este problema. El proyecto de ley fue aprobado con 112 votos a favor y un abstemio, y ahora entrará en la segunda fase durante la cual los legisladores pueden proponer enmiendas al proyecto de ley.

El programa de abastecimiento se financiará con recursos de los contribuyentes escoceses a través de un fondo que se proyecta costará anualmente US$ 32 millones. Pero la propuesta no vino de un momento a otro: el gobierno lleva trabajando más de cuatro años en soluciones para esta problemática. Los baños del Parlamento, por ejemplo, ya se encuentran abastecidos con productos de higiene para la menstruación gratuitos, y la administración ya ha invertido US$ 17 millones para ofrecer tampones, toallas y productos reutilizables de manera gratuita en escuelas y universidades.

En una escuela secundaria de Glasgow, las niñas mayores trabajan para enseñar a los estudiantes más jóvenes sobre la pobreza de la época. Puede costar hasta 8 y 10 libras para tampones y toallas cada mes, y el gasto puede llevar a que algunas niñas usen pañuelos de papel o calcetines en su lugar, según reportó la cadena CBS.

Mónica Lennon, promotora del proyecto de ley, indica que la propuesta se trata de darle “dignidad” a la menstruación y que el “acceso a los productos para esta estén disponibles para todas, pues es un derecho fundamental. Los sondeos indican que la propuesta no tendrá oposición en el Parlamento, dominado por Nicola Sturgeon, primera ministra de Escocia, quien hace eco de las posiciones de Lennon y concuerda en que estos productos son de carácter esencial. Esta medida no solo es positiva para los escoceses, sino también para todo el mundo, pues poco a poco se comienzan a ver otras iniciativas inspiradas en este programa.

“El hecho de que hay personas que no pueden pagar estos productos y, como resultado, pueden faltar a la escuela, faltar al trabajo, enfrentar cierto estigma. Creo que es un problema de derechos humanos que, especialmente en los Estados Unidos de América, las mujeres no deberían tener que lidiar”, señaló la congresista estadounidense Greg Meng, quien anunció el proyecto de Ley de Equidad Menstrual para Todos, el primer proyecto de ley integral que abordará los desafíos a los que se enfrentan las mujeres y niñas para obtener productos de higiene en el país.

El Fondo de Población de Naciones Unidas ha recalcado que la menstruación no es solo un asunto de mujeres, sino que debe abordarse como una cuestión de derechos humanos. No solo se trata de los costos, sino también de los accesos. Las mujeres que viven en situación de pobreza o vulnerabilidad, incluso en las zonas más ricas del mundo, enfrentan obstáculos para acceder tanto a suministros como a información básica de salud menstrual, además de la estigmatización en varias regiones por el hecho de menstruar.

“La menstruación es un proceso natural; aproximadamente la mitad de la población humana la tiene o la tendrá, pero con demasiada frecuencia el hecho biológico de la menstruación es tratado como un secreto o una vergüenza, lo cual conduce a exclusión, abandono y discriminación”, destaca el Fondo de Población en un informe. “En algunos lugares, las mujeres y niñas que menstrúan tienen prohibido cocinar alimentos, visitar espacios religiosos o pasar la noche en casa. El aislamiento y la expulsión del hogar pueden ser peligrosos, y se han vinculado con varias muertes”, continúa el informe.

De acuerdo con el despacho de Naciones Unidas, 800 millones de mujeres menstrúan todos los días. La higiene menstrual es vista por muchos como un derecho humano básico, pero los productos sanitarios que atienden a las personas que menstrúan a menudo se tratan como artículos de lujo. A través del Programa Mundial del UNFPA y UNICEF, Naciones Unidas buscan educar a las niñas sobre salud sexual y reproductiva incluyendo la menstruación. En algunos casos, también se promueven proyectos para que las menores aprendan a hacer sus propias toallas sanitarias reutilizables, si no tienen acceso a ellas por otros medios. Le puede interesar: Ser mujer cuesta más

“¿Deberían considerarse los productos menstruales como una necesidad cubierta por un seguro de salud o, como mínimo, estar disponibles en los baños públicos? Hay un argumento creciente que respalda tales iniciativas. Después de todo, la menstruación es un proceso biológico experimentado por la mayoría de las mujeres, y no es una opción”, aclara Vanora D’Sa, médica canadiense en un artículo de la Asociación Canadiense de Sanidad Pública. “En lugar de ver la menstruación como impura o vergonzosa, ha habido un movimiento reciente para apoyar y educar a las mujeres y al público en general sobre el tema. Comencemos una discusión más amplia sobre la salud y la menstruación de las mujeres”, destaca D’sa.

Sobre este caso también hay otro frente de batalla: la desigualdad de precios entre productos para la mujer y para el hombre. En Francia, una organización feminista denunció la existencia del denominado “impuesto rosa” en 2014, según el cual la mujer pagaba más por productos de consumo diario de lo que pagaban los hombres, como para hojas de afeitar o cremas humectantes. Por esta denuncia se abrió una investigación en el país, y se comenzó a tomar en serio los problemas sobre los productos de higiene para las mujeres. En Colombia, en 2018, la Corte Constitucional tumbó el cobro del impuesto a tampones y toallas higiénicas al considerarlo como una forma de discriminación directa. Fue una gran victoria para las mujeres.