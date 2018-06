España decidió la suerte de barco con migrantes varado en el Mediterráneo

La suerte de 629 migrantes a bordo del "Aquarius", rescatados frente a Libia por una oenegé francesa, seguía dependiendo este lunes de una pulseada entre Malta e Italia, dos países que se negaron a abrir sus puertos a esta embarcación. Finalmente, el gobierno español liderado por Pedro Sánchez aceptó recibir la embarcación para evitar una catástrofe humanitaria.

Sánchez "ha dado instrucciones para que España cumpla con los compromisos internacionales en materia de crisis humanitarias" y "acogerá en un puerto español al barco "Aquarius", en el que se encuentran más de 600 personas abandonados a su suerte", señaló el comunicado de la presidencia del gobierno.

"Es nuestra obligación ayudar a evitar una catástrofe humanitaria y ofrecer 'un puerto seguro' a estas personas", indicó el texto, precisando que el puerto designado por Sánchez para la llegada es el de Valencia (este).

Fletado por la oenegé SOS Méditerranée, el "Aquarius" rescató el sábado 629 migrantes, entre ellos siete mujeres embarazadas, 11 niños pequeños y 123 menores solos, pero se mantiene varada en el mar frente a Italia y Malta que se niegan a darles acceso a algún puerto.

"No nos hemos movido desde la noche anterior, la gente empieza a preguntarse por qué nos detuvimos", dijo en Twitter el lunes la periodista Annelise Borges, a bordo del "Aquarius".

