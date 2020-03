España, dispuesta a acoger al Grupo de Contacto para buscar salida venezolana

Agencia EFE

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, anunció que España se ha ofrecido como sede de una hipotética reunión futura del Grupo Internacional de Contacto con el objetivo de reanudar las negociaciones y encontrar una salida a la situación que vive Venezuela. La jefa de la diplomacia española ha hecho este ofrecimiento del Gobierno durante la sesión plenaria del Senado, en donde ha protagonizado una interpelación con la oposición.

El grupo Popular (centro derecha ) ha preguntado nuevamente sobre qué hablaron el ministro español de Transporte, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, cuando se vieron en el aeropuerto de Madrid-Barajas en la madrugada del pasado 20 de enero. Sobre ello la titular de Exteriores ha recalcado que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el propio Ábalos y otros integrantes del Ejecutivo han dado las pertinentes aclaraciones.

Laya las ha reiterado, no obstante: Rodríguez no entró en el espacio Schengen, se cumplieron los protocolos policiales (ha aclarado que sobre la mandataria venezolana pesan sanciones, pero no una orden de detención), y Ábalos evitó una crisis diplomática.

También ha repetido la posición del Gobierno de Sánchez: el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, es también líder de la oposición, algo que el mismo representante en España del actual presidente de la Asamblea Nacional venezolana ha reconocido.

Pero la ministra ha profundizado en ello al abogar por, con urgencia, "establecer un nuevo marco de negociaciones políticas que avance sobre el Proceso de Olso" suspendido el pasado mes de agosto.

Salida, en manos de los venezolanos

Se ha referido Laya a los contactos que una delegación del Gobierno de Nicolás Maduro y otra de la oposición iniciaron el año pasado bajo auspicio de Noruega, que no fructificaron. "España -ha destacado la ministra de Exteriores- quiere contribuir a la reanudación de las negociaciones con todas las vías a su alcance".

Dicha posición conlleva, por una parte, "reconocer los cambios sobre el terreno" en Venezuela y, a la vez, implicar a la comunidad internacional. "España, si esto ayuda, podría ser la sede de una futura reunión del Grupo Internacional de Contacto", ha avanzado.

En el citado Grupo participan la UE y varios de sus Estados miembros, casos de Francia, España o Alemania, así como Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay y Panamá. Y la salida a la actual coyuntura de Venezuela pasa por la celebración de elecciones con todas las garantías, ha destacado la ministra, tras hacer hincapié en que los protagonistas del proceso han de ser los venezolanos, no los españoles.

González Laya ha añadido que, en paralelo, el Gobierno de Sánchez está trabajando en dar respuesta a la crisis humanitaria de Venezuela a través de la convocatoria de una Conferencia Internacional de Solidaridad, que dé seguimiento a la de octubre de 2019.