Estado Islámico amenaza con jugar un partido "de vida o muerte" contra Rusia

-Redacción Internacional

El Estado Islámico lanzó otra amenaza en contra de la Copa Mundial de la FIFA 2018. A través de Wafa Media Foundation, una de las plataformas que la organización terrorista usa para dar a conocer su material propagandístico, se dio a conocer un nuevo afiche en que anuncia un encuentro “de vida o muerte” entre miembros del Estado Islámico y la selección rusa de fútbol.

(Le puede interesar: Estado Islámico usa imagen de Messi para amenazar Mundial de Rusia)

A lo largo de este año, se ha difundido material que también se le atribuye al Estado Islámico y que contienen amenazas contra los estadios donde se disputará el Mundial y contra algunos jugadores emblemáticos como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar.

Las amenazas que se atribuyen al Estado Islámico no son la única fuente de preocupación para los organizadores del mundial.

Recientemente, la crisis diplomática desatada por el asesinato del ex espía ruso Serguéi Skripal, quien fue envenenado en suelo británico, provocó la protesta de varios países europeos y, en el caso específico de Reino Unido llevó al gobierno a anunciar que no enviará ninguna delegación diplomática al Mundial, aunque por el momento, la presencia de la selección inglesa no se ha cancelado.

Primero Messi, luego Neymar y ahora Cristiano Ronaldo, la reciente amenaza por parte del ISIS de cara al Mundial de Rusia 2018. pic.twitter.com/fIK3DC9ygn — Mundo Deportivo AM1130 (@MundooDeportivo) 31 de octubre de 2017

Poco después de conocerse las amenazas contra Messi, el seleccionador de Argentina Jorge Sampaoli, y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, se reunieron con el embajador de Rusia Viktor Koronelli. Sin embargo, desde la AFA evitaron aclarar si la amenaza motivó ese encuentro.