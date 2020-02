Estados Unidos mató en enero al líder de Al Qaeda en Yemen

Agencia EFE

"Estados Unidos realizó un operación de contraterrorismo en Yemen en la que ha conseguido elimnar a Qasem al Rimi, un fundador y el jefe del grupo Al Qaida en la Península Arábiga (AQPA)", anunció en un comunicado la Casa Blanca. Esto ya lo había adelantado la semana pasada el diario The New York Times. "Por orden del presidente Donald J. Trump, los Estados Unidos llevaron a cabo una operación antiterrorista en el Yemen que eliminó exitosamente a Qasem al Rimi", dijo Trump en un comunicado.



La muerte de Al Rimi supone un golpe importante para AQPA, considerada una de las ramas más peligrosas del grupo terrorista Al Qaeda porque ha perpetrado atentados más allá de su base, en el Yemen, casi siempre contra intereses de Estados Unidos. El diario The New York Times ya informó el viernes pasado de que Estados Unidos creía haber matado a ese líder en un ataque aéreo que lanzó en enero en el Yemen, después de meses de rastrearle mediante vigilancia aérea y otros métodos de inteligencia.

Al Rimi, un yemení de 41 años, era "uno de los fundadores y el líder de Al Qaeda en la Península Arábiga, y un lugarteniente del líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri" que formaba parte de ese grupo terrorista desde "la década de 1990, cuando trabajó en Afganistán para Osama bin Laden".



"Bajo el mando de Al Rimi, AQPA cometió una violencia inefable contra civiles en el Yemen e intentó lanzar e inspirar numerosos ataques contra los Estados Unidos y nuestras fuerzas", indicó Trump. Justo el pasado domingo, AQPA reivindicó la autoría de un ataque perpetrado por un integrante de la Fuerza Aérea saudí que estudiaba en una base militar de Florida (EE. UU.) y mató a tiros a tres personas a principios del pasado diciembre.



La muerte de Al Rimi "degrada aún más a AQPA y al movimiento global de Al Qaeda, y nos acerca más a eliminar las amenazas que presentan estos grupos para la seguridad" estadounidense, opinó el presidente.



"Estados Unidos, nuestros intereses y nuestros aliados están más seguros como consecuencia de su muerte. Seguiremos protegiendo al pueblo estadounidense al perseguir y eliminar a los terroristas que intentan hacernos daño", concluyó Trump. De acuerdo con el New York Times, la CIA localizó el pasado noviembre a Al Rimi gracias a un informante en Yemen, y empezó a rastrearle mediante drones de vigilancia.



Al Rimi lideraba la rama de Al Qaeda en el Yemen desde mediados de 2015, tras la muerte de su antecesor, Naser al Wahishi, en un ataque de un avión no tripulado estadounidense.



Hasta esa fecha, Al Rimi había sido el jefe militar de AQPA, cargo en el que hizo un notable esfuerzo destinado a reclutar a una nueva generación de yihadistas para engrosar las filas de la organización. Estados Unidos le incluyó en su lista de terroristas en mayo de 2010, y hasta ahora ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares por su captura.



En 2005, Al Rimi fue condenado a cinco años de cárcel en el Yemen por un intento de asesinar al embajador estadounidense allí, pero escapó de la prisión en 2006.