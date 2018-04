Estados Unidos, Reino Unido y Francia bombardearon Siria

El presidente de Estados Unidos anunció este viernes en la noche los ataques que el Ejército de su país llevaría a cabo en territorio sirio luego de la ofensiva que el regimen de al-Ásad lanzó el pasado sábado en el que usó armas químicas que mataron a más de 75 personas en la ciudad de Duma.

"La agresión es una violación flagrante del derecho internacional, es una infracción a la voluntad de la comunidad internacional y está destinada a fracasar", dijo la agencia estatal siria SANA.

El mandatario estadounidense mantuvo seguidas reuniones de consulta en los últimos días con sus consejeros militares y aliados en el exterior, para definir una respuesta a las denuncias por el ataque químico.

El presidente de Francia Emmanuel Macron dijo que su país participa en la operación en curso con Estados Unidos y el Reino Unido, precisando que los bombardeos están "circunscritos a las capacidades del régimen que permiten la producción y el uso de armas químicas".

Le samedi 7 avril 2018, à Douma, des dizaines d’hommes, de femmes et d’enfants ont été massacrés à l’arme chimique. La ligne rouge a été franchie. J’ai donc ordonné aux forces armées françaises d’intervenir. https://t.co/Vt9LcFcFzH pic.twitter.com/Dc726PHfAR

Theresa May, primera ministra de Gran Bretaña también hizo una declaración a través de Twitter en la que dijo que autorizó a las Fuerzas Armadas de su país a hacer bombardeos coordinados y específicos para disminuir la capacidad de armas químicas del régimen sirio.

The Prime Minister @theresa_may has made a statement on Syria: https://t.co/bBfYyowUIo pic.twitter.com/QlTeFXmOkt