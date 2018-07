Estados Unidos reunió a 1.800 niños migrantes con sus familias

-Redacción Internacional con información de agencias

El gobierno de Donald Trump cumplió con la orden judicial que pedía reunir a familiares separados en suelo estadounidense. Sin embargo, más de 700 jóvenes siguen en custodia de las autoridades y no fueron reubicados antes de que venciera el plazo pactado.

El Gobierno de Estados Unidos informó hoy que ha reunido con padres, familiares y allegados a más de 1.800 menores indocumentados entre 5 y 18 años que habían sido separados en la frontera con México, a pocas horas de que venza el plazo dado por un juez. Los abogados del Gobierno dieron cuenta en un informe remitido en una corte de San Diego, California, que han devuelto a sus padres en centros de detención a 1.442 menores, mientras que otros 378 han sido liberados en "circunstancias apropiadas" y entregados a padres que ya no estaban bajo custodia o algún otro familiar. Lea también: ¿A dónde van a parar los niños migrantes en Estados Unidos?

En el documento, los abogados redujeron la cifra de los menores en esas edades que no son elegibles de reunificación a 711, entre los cuales figuran 431 hijos de padres que ya no están en el país y otros 120 menores cuyos progenitores han renunciado al beneficio de la reunificación familiar. En este grupo de los no elegibles figuran también 67 hijos de padres que representaban un riesgo por sus antecedentes penales, 79 menores cuyos progenitores han sido liberados de la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y 94 que están a la espera de confirmar la ubicación de los padres. Le puede interesar: Cientos de niños migrantes en EEUU siguen separados de sus familiares

En el informe entregado a la corte, el Gobierno precisó que dichos números se moverán constantemente hasta la medianoche de hoy. "El plan de reunificación presentado a la corte está avanzando, y se espera que resulte en la reunificación de todos los miembros de la demanda colectiva que son elegibles para reunificación", señala el escrito.

El juez Dana Sabraw, de San Diego, ordenó a la Administración Trump entregar antes de que finalice este jueves 26 de julio a 2.551 menores de edades entre 5 y 18 años que fueron separados de sus familias este año a consecuencia de la política de "tolerancia cero" hacia la inmigración ilegal. El Gobierno acortó esa lista a 1.634 menores, que son los que considera "elegibles" para la reagrupación familiar ordenada por Sabraw, quien está a cargo de una demanda planteada contra las autoridades de migración por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).