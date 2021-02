Estados Unidos se acerca a los 500.000 muertos por coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lamentó la altísima cifra de muertos por COVID-19 en el país, que ya es más alta que los muertos durante la Segunda Guerra Mundial.

Estados Unidos se prepara para superar la barrera de los 500.000 muertos por coronavirus, mientras la campaña de vacunación ofrece una luz de esperanza. Según cifras de la universidad Johns Hopkins, el domingo por la mañana la cifra de muertos superaba las 497.000 personas. El primer fallecido por covid-19 en Estados Unidos fue anunciado hace un año, el 29 de febrero de 2020. Joe Biden habló y aseguró que hará todo lo posible para disminuir las curvas de contagio y, por lo tanto, las cifras de muertes diarias.

En enero Estados Unidos llegó a 400.000 fallecidos. Pasaron tres meses antes de que el país cruzara otra cota terriblemente simbólica, la de los 100.000 muertos. El principal epidemiólogo de EE.UU., Anthony Fauci, calificó este domingo como “terrible y realmente horrible” que el país se acerque a las 500.000 muertes a causa de la pandemia del coronavirus, que ha sido contraído por más de 28 millones de estadounidenses. “Si miras ahora lo que ha pasado, y todavía no estamos fuera de eso, medio millón de muertes. Es terrible. Es histórico. No hemos visto nada ni siquiera parecido a esto durante más de 100 años desde la pandemia de influenza de 1918”, declaró el experto al programa " Meet the Press”, de la cadena NBC News.

Amargura

“¡500.000! Son 70.000 (personas) más que todos los estadounidenses muertos durante la Segunda Guerra Mundial, en un período de cuatro años”, lamentó el viernes el presidente Joe Biden. “Toda esta amargura... toda esta pena... todo este dolor”, remató.

En un discurso en una fábrica de vacunas de Pfizer en Kalamazoo, Michigan, el cuadragésimo sexto presidente de Estados Unidos destacó que el ritmo de vacunación arroja algo de esperanza. “Creo que nos acercaremos a la normalidad de aquí a final de este año. Si dios quiere, esta Navidad será diferente de la anterior”, sostuvo.

Con una media de 1,7 millones de vacunas inoculadas cada día, cifra que debería aumentar en las próximas semanas, Biden se mostró confiado en alcanzar 600 millones de dosis -es decir vacunar a toda la población- para fines de julio.

“Desafío logístico”

En total 61 millones de personas recibieron una de las dos vacunas autorizadas en Estados Unidos (Pfizer/BioNTech y Moderna), y 18 millones ya tuvieron las dos dosis requeridas. Además, luego de un pico epidémico en enero, la media semanal de muertos y nuevos casos está en claro descenso, según datos del Covid Tracking Project.

La actual ola de frío polar y tormentas de nieve en el país hicieron frenaron la campaña de vacunación en todos los estados, dijo el viernes Andy Slavitt, consejero de la Casa Blanca contra el coronavirus. “No hubo jamás, jamás, jamás un desafío logístico más grande que el que tratamos de completar, pero lo estamos logrando”, esgrimió Biden. Fauci insiste sobre la importancia de vacunar “lo más rápido posible”.