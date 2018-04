Análisis de las actuaciones del presidente de EE.UU.

“Estamos esperando el momento en que todo explote”: biógrafo de Trump

Alfred Davies

Después de una semana de amenazas, insultos y más amenazas, Donald Trump ordenó el viernes en la noche un ataque contra Siria. Lo hizo en respuesta al supuesto ataque con armas químicas, por parte del régimen de Bashar al-Asad contra la población rebelde de Duma la semana pasada.

Todo en medio de un caos interno provocado por su pasado con dos actrices porno, la investigación de la trama rusa y otros graves problemas domésticos. Mark Singer, uno de los periodistas que más han escrito sobre Donald Trump, explica estas y otras reacciones del mandatario estadounidense: “No tiene idea de cómo ser presidente: no trabaja, mira la televisión y reacciona”.

Con la elección de Donald Trump comenzó uno de los capítulos más tóxicos de la historia estadounidense. ¿Cree que Trump terminará su presidencia?

Hace seis meses habría dicho no. Todavía creo que no durará los cuatro años, pero me he equivocado con este tipo de predicciones en el pasado. Me parece que Trump está manejando sin límites este momento, muchas personas importantes ya no están en la Casa Blanca, lo que ha convertido la situación en una más volátil. Si molesta suficientemente a la directiva de los republicanos, eso podría terminar su presidencia.

¿Quién es Mark Singer?

Periodista. Escribió sobre Donald Trump en 1996, cuando publicó un perfil del magnate para la revista “The New Yorker”. Lo escribió luego de pasar cuatro meses con él. El artículo retrató a Trump como un mentiroso compulsivo.

Diez años después, cuando el magnate competía por la Presidencia de EE. UU.”, Singer reeditó el perfil, le agregó dos capítulos y publicó (“Trump and me”) “El show de Trump”. Singer es uno de los invitados a la Feria del Libro de Bogotá, que comenzará el martes.

Usted decía en su libro que Trump no suele confiar en otras personas en momentos de dificultad. ¿Eso puede explicar los problemas que ha tenido?

No creo que sea el hecho de confiar en otras personas. Cuando le pregunté sobre eso hace muchos años, me parece que el tema era más parecer débil ante otros. Es decir, no tiene el hábito de confiar en un amigo si está inseguro de algo, pero su real desventaja es su incapacidad de escuchar. Utiliza Fox News, una cadena de cable de derecha, como su asesor político. Trump mira el programa cada mañana y los de Fox News saben que está mirando, así que dicen cosas en la transmisión y después Trump tuitea lo que dicen… un círculo extraño. Eso no es escuchar a otras personas, es buscar gente que le dé una afirmación. Es lo que busca en sus mítines, al estilo de una campaña electoral, algo que sigue haciendo porque fue lo que más le gustó cuando se presentó para la Presidencia. La desventaja que ha tenido toda su vida es que siempre está solo, no importa cuántas personas estén a su alrededor, porque no tiene acceso a una conciencia de sí mismo. Quiere la lealtad de la gente que intenta servirle en la Casa Blanca, pero no parece que la tenga.

Usted conversó con él muchas veces y relató en su libro episodios que revelan la realidad de este personaje: incompetente, misógino, mentiroso… ¿Por qué ganó la Presidencia?

Regresemos a lo que es la mentira. Hasta cierto punto, la razón detrás de la elección de Donald Trump fue su programa, The Apprentice. Fundamentalmente, Trump es un actor. Proyecta este personaje. No era un hombre de negocios muy exitoso, pero lo que hacía bien era vender su nombre. Ése era su negocio y en eso tuvo mucho éxito. Eso le ayudó mucho en las elecciones, a muchos les pareció que no jugaba con las reglas de Washington. Decía que podía arreglar todo, una mentira también. Le dijo a la gente lo que quería oír, sin importar su conexión con la realidad.

¿Sigue mintiendo?

Desde su elección ha seguido haciéndolo, es la continuación del comportamiento de un mentiroso habitual. Es un mentiroso innato. Miente sin las inhibiciones de una persona normal y eso no le importa al 35 o 40 % del electorado. Actualmente tenemos esta farsa del muro. No habrá un muro, no tiene los fondos para construir un muro, pero mintió durante toda la campaña diciendo que habría uno. Su última táctica es decir que enviará soldados para guardar la frontera del sur; es una locura. Eso funciona con un porcentaje de la población. Pero si la economía cae, pagará las consecuencias. Su loca política de tarifas, por ejemplo, si produce el efecto indeseado tendrá menos apoyo popular. Si no puede vender semillas de soya a granjeros a un precio competitivo, los granjeros del Medio Oeste no lo apoyarán más. Podría pagar las consecuencias de sus políticas de esta manera. La mayoría de los votantes no hacen las mismas preguntas que los periodistas y no saben que Trump les está mintiendo. Lo que hace bien es encontrar a personas que dicen la verdad y decir que son mentirosas. Por ejemplo, las fake news: eso funcionó. Logró manipular a la mayoría del país.

¿Ha notado cambios en su personalidad desde que hizo el perfil hace más de 20 años?

Sí, he visto cambios. La distinción más importante es que cuando estuve con él no había nada en juego. Era un hombre de negocios al que nadie le prestaría dinero. Era un personaje poderoso, citable e interesante. No escogí escribir sobre él, pero cuando lo hice quería saber lo que era su negocio real. Llegué a la conclusión de que era una persona que fundamentalmente no tiene empatía por otras personas, hay un vacío dentro de él. Yo lo describo como un vacío libre del murmullo del alma. Siempre está intentando rellenar este vacío, alimentarlo, es por eso que necesita adulación. Durante la campaña se desconectó más de la realidad. No sé quién creó este monstruo, pero nuestra política hizo posible que fuera elegido. Trump no entiende la política ni nuestra democracia; asumió que ya que es presidente y puede hacer lo que quiera. Los procesos de gobierno no se mueven lo suficientemente rápido para él y reacciona, tiene rabietas, y lo está haciendo más y más últimamente, porque está más cada vez más aislado. No soy doctor, pero me parece que padece de algún tipo de enfermedad mental.

¿Qué lo motiva para estar en la Casa Blanca?

En mi opinión, no quería perder, pero tampoco quería ser presidente. Aparte de algunos beneficios, ¿por qué querría ser presidente? Le ha traído muchos problemas, podría exponer el lado sospechoso de sus negocios, sus aliados están en peligro... ¿Dónde encuentra el placer? Quizás su ego está complacido porque está siendo consentido por ciertas personas, y como es tan narcisista, no puede diferenciar entre adulación sincera y manipulación. Creo que tiene que presentarse de nuevo en las próximas elecciones, porque si no, eso sería una forma de derrota. Pero aun si Trump pierde una elección, encontrará una lista de razones de por qué, en realidad, ganó. La ironía es que en las últimas elecciones se estaba preparando para perder y empezó a gritar que las elecciones eran amañadas. No tiene idea de cómo ser presidente, no trabaja, mira la televisión y reacciona. Entra a una sala sin información y lanza peroratas para ser el centro de atención.

Causa curiosidad que un año después de estar en la Casa Blanca, y con todas las cosas que ha dicho y hecho, aumente el respaldo popular. ¿Por qué pasa esto?

Bueno, no está cayendo, se está estabilizando o aumentando. No sé por qué. Si vemos ciertos medios, te cuentan lo que está pasando realmente en el mundo. Estamos esperando el momento en que todo explote. ¿Cómo tolera la gente todo eso? No estamos prestando atención al hecho de que la mitad del país no presta ningún tipo de atención.

En su libro usted relata que él piensa que hay que hacer las cosas del modo más complicado posible para que nadie entienda. ¿Esa frase puede resumir su presidencia?

Es una cita que salió de una transacción de negocios específica, pero no creo tenga algún método, como sugiere esta cita. Es su “modus operandi” el que lo hace parecer más estratégico de lo que es. No creo que sea una persona que entienda las consecuencias de sus acciones. Dice algo y no piensa en las consecuencias. Esa no es una forma de distracción creativa, es impulsividad. Debe ser muy difícil para las personas que trabajan con él en la Casa Blanca: siempre está halando la alfombra bajo los pies de su equipo. No es un tipo que tenga una estrategia elaborada. O quizás lo esté subestimando.

¿Cómo puede manejar la relación con otros mandatarios?

El desinterés forma parte de su personalidad. No escucha las instrucciones de su consejero de seguridad nacional. Normalmente, cuando un presidente hace un viaje al extranjero, está rodeado de oficiales del Estado e intenta entender toda la información para hacer sus negocios en dicho país. No sé cómo la gente puede prepararlo para estas cosas. Es mi opinión, tal vez yo no tenga razón, , pero no creo que tenga una disciplina intelectual. Olvida los nombres de las personas inmediatamente y no le importa. Normalmente, un presidente tendría una comprensión detallada de los asuntos pertinentes a la relación entre Colombia y Estados Unidos, por ejemplo; Donald Trump no tiene eso. Yo supondría que la mayoría de los líderes mundiales se dan cuenta de que no es una persona que pueda manejar un gobierno.

Un país como Colombia, ¿qué debe hacer para no entrar en su juego político? ¿Cómo lidiar con Trump?

No sé cómo alguien se pueda reunir con él y salir de la cita con la sensación de haber logrado un objetivo. Ciertas personas dicen que hay que adularlo, es una percepción, pero si eso es verdad, no se sabe si después de acordar algo cambiará de opinión o se le olvidará. No sé cómo los líderes mundiales se pueden beneficiar de una reunión con él en este momento. No creo que Trump sea un representante fiable del país.

Las tragedias en Texas y Puerto Rico demostraron su falta de empatía. ¿Algo le duele, se interesa por la gente?

Con los tiroteos en los colegios, por ejemplo, tiene reuniones en la Casa Blanca con los sobrevivientes y, en este momento, pareciera que esté metido en las emociones de la situación. Pero al día siguiente toma la postura contraria, se reúne con la gente de la Asociación Nacional del Rifle y defiende su visión. Creo que normalmente no está conmovido por estas cosas. Por mi propia experiencia, tras seguirlo durante varios meses, creo que no se interesa en las vidas de otras personas. Durante todos estos meses que pasamos juntos, nunca tuvo curiosidad por mí. Eso hizo mi trabajo más fácil, pero nunca he pasado tanto tiempo con alguien sin que hubiera una confidencia personal.

Los medios no tomaron en serio a Trump. Ahora que sí lo hacen, ¿podría ser reelegido?

Me declaro culpable. Pero no fue que yo no tomara a Trump en serio; no tomé al electorado en serio. Conozco a gente que piensa que hay una posibilidad de que sea reelegido. Sería muy tonto si descartara es posibilidad. Con la manera en la que todo se está desarrollando es difícil imaginarlo (su reelección). Tal vez yo tenga demasiado conocimiento. No puedo explicar por qué la gente votó por él, ni por qué la gente votaría por él en la próxima elección. No hemos hablado mucho de todo el aparato de redes sociales y de noticias de cadenas de cable y por eso tiene una gran ventaja. Fox News es una cadena del Estado, ¡y punto! Es básicamente lo mismo que en Rusia. Hay mucho apoyo para Trump a este nivel, y estas personas no cuestionan la validez de las mentiras que dice. Si subestimo a estas personas, corro el riesgo de subestimar todo lo que podría pasar en las próximas elecciones. Podría ser aún más fuerte de lo que pienso.

¿Trump dividió al país?

Estamos polarizados desde hace mucho tiempo, creo que hemos llegado a la cima de eso. Si echan a Trump, no es de ninguna manera el fin del “trumpismo”. Se puede decir que causará aún más polarización. Estamos divididos en términos de lo que representa el país en este momento. No se puede decir que sea lo que Trump representa, porque no él no cree en nada, aparte de sí mismo. Lo único que le interesa es Trump y cómo la gente reacciona a Trump. No puede reconocer sus errores, no tiene la capacidad de este acto cotidiano de humildad que la mayoría de nosotros entendemos como parte del ser humano. Siempre y cuando sea así, la polarización se profundizará.