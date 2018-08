Esto vale la canasta básica en Venezuela con los nuevos precios fijados

- Redacción Internacional

El gobierno venezolano acordó los precios de 25 productos de la canasta básica familiar. Los miembros de Fedecámaras denunciaron que no se les tuvo en cuenta para el establecimiento de la mayoría de los montos.

La Gaceta Oficial Extraordinaria con la lista de precios acordados a 25 productos de la canasta básica en Venezuela fue publicada. Entre los artículos se encuentran: alimentos como la carne de res, leche pasteurizad, mantequilla, lenteja, frijol arroz blanco, harina de maíz y de trigo, atún, entre otros.

El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, informó que el incumplimiento de estos precios será sancionado, y que la ciudadanía debe conocer y defender los nuevos precios y no dejarse estafar.

De hecho, ayer tras la implementación de los nuevos precios El gobierno de Maduro realizó un operativo en el que resultaron presos siete gerentes de distintos supermercados que se negaron a vender productos a los precios fijados por las recientes reformas económicas propuestas por el mandatario.

Sin embargo, el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Carlos Larrazábal, afirmó que “la mayoría” los precios establecidos no fueron consensuados con los productores. Según él “hay una gran cantidad de productos indicados que no cubren ni siquiera costos de materias primas”, y precios como el de la mantequilla, la salsa de tomate o la carne no fueron consultados con los productores.

“Se planteó es que se iban a establecer mesas de trabajo para cada sector, hubo mesas el día domingo, el lunes y no se llegó a acuerdos y nos sorprendió que la lista estaba elaborada el día sábado. Los precios no son acordados en su mayoría”, afirmó Larrazábal.

Lista de precios:

Según la resolución número 6.397 extraordinaria, con fecha del 21 de agosto los precios en "bolívares soberanos" aprobados en el marco de la iniciativa desarrollada por el gobierno venezolano para solucionar la crisis económica que enfrenta el país quedaron así:

*Lista de precios tomada de la Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela