Perú, Chile, Colombia, y Cuba son algunos de los países que piden prueba PCR a los viajeros para poder ingresar a sus territorios. Además de esta medida, algunos gobiernos optaron por restringir los vuelos provenientes del Reino Unido y de Europa. Aquí le contamos.

Perú

Además de exigir a los viajeros presentar el resultado negativo de la prueba PCR para ingresar, el Gobierno anunció este martes que amplió por otros 15 días más la suspensión de vuelos provenientes de Europa para evitar la propagación de la nueva cepa del coronavirus. Los viajeros también deben guardar una cuarentena obligatoria de 14 días después de ingresar al país.

Además, el gobierno prohibió el ingreso de extranjeros no residentes en el país que hayan estado en Reino Unido tras la aparición de una nueva variante del coronavirus. Perú es uno de los países más afectados en la región por la pandemia, con más de 37.900 muertos y 1.022.018 contagios hasta el martes.

Chile

Las autoridades sanitarias de Chile reportaron este lunes 4 de enero el segundo caso de la nueva cepa británica del coronavirus. Se trata de un pasajero que habría llegado al país en el mismo vuelo del 22 de diciembre donde se detectó el primer caso de esta variante. El nuevo contagiado corresponde a un pasajero de un vuelo Iberia que llegó a Chile desde Madrid.

Ambos contagios motivaron a las autoridades a modificar el protocolo de entrada al país. Desde el próximo 7 de enero se exigirá un examen de PCR con al menos 72 horas de anterioridad al ingreso al país y permanecer en cuarentena por 10 días. Hasta ahora, el examen no se le exigía a chilenos ni extranjeros residentes.

Chile canceló el 20 de diciembre los vuelos provenientes del Reino Unido y prohibió el ingreso de extranjeros que hayan estado en los últimos 14 días en ese país europeo tras la aparición de la nueva cepa de COVID-19.

Colombia

En el documento expedido por el Ministerio de Salud se ordena a los viajeros presentar la prueba PCR con resultado negativo. Debe estar expedida en un término no mayor de 96 horas antes del embarque. ¿Quiénes deben presentarla? “Todas las personas desde los cero años que lleguen al país procedentes del exterior sean connacionales o no”, dice la resolución.

“En todo caso, no se permitirá abordar al pasajero que presente fiebre o síntomas respiratorios asociados con COVID-19 y de aquellos que no hayan diligenciado previamente la aplicación Check-Mig”, asegura el Minsalud. En el caso de que los viajeros no puedan realizarse la prueba PRC antes de embarcarse en el vuelo, podrán hacerla al llegar al país. Aquí le contamos qué debe tener en cuenta si va a entrar al país.

Canadá

Canadá, con una población de unos 38 millones, pasó de 500.000 a 600.000 casos en 15 días. Ontario, la provincia más poblada, registró 2.964 casos en las últimas 24 horas, en tanto Quebec tuvo 2.869, un nuevo récord diario para la provincia francófona que ostenta el mayor número de muertos.

En respuesta a las inquietudes expresadas sobre los viajes a destinos soleados a pesar de las recomendaciones oficiales, el gobierno anunció la semana pasada que exigirá una prueba PCR negativa para todos los viajeros que lleguen a Canadá. Las autoridades canadienses desaconsejan enfáticamente los viajes al extranjero que no sean esenciales para evitar la propagación de la enfermedad, una recomendación ignorada por algunos funcionarios electos.

Cuba

Cuba decidió limitar la entrada de viajeros procedentes de Estados Unidos, México, Panamá, República Dominicana, Bahamas y Haití a partir del 1 de enero. Además, el país estableció que a partir del 10 de enero pedirá como requisito obligatorio a todos los viajeros internacionales una prueba PCR con resultado negativo realizada 72 horas antes del vuelo.

Ecuador

Ecuador exige a todo pasajero que arribe al país por vía aérea presentar una prueba PCR negativa, según una actualización de las medidas de control de la pandemia difundidas. “Todo pasajero que arribe al Ecuador desde el extranjero debe presentar de forma obligatoria el resultado negativo de prueba PCR”, consta en el documento emitido por Quiport, la administradora del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.

La prueba debe haberse realizado dentro de los diez días previos al embarque para el viaje a Ecuador. No existe ningún requisito para viajar en vuelos nacionales, con excepción de los viajes a las islas Galápagos, donde se exige el resultado negativo de una prueba PCR, tomada dentro de las 96 horas previas al ingreso a ese archipiélago a mil kilómetros de la costa ecuatoriana.

Brasil

Desde el 30 de diciembre, cualquier viajero, incluidos los residentes, deben presentar una prueba PCR negativa realizada 72 horas antes del embarque para poder ingresar a Brasil. En las últimas 24 horas se registraron 87.843 contagios, un récord absoluto desde los primeros casos señalados en febrero. El ministerio de la Salud informó este jueves que 1.524 personas fallecieron en las últimas 24 horas, el segundo mayor número desde la llegada de la pandemia.

Los hospitales de grandes ciudades como Sao Paulo, Rio de Janeiro y Belo Horizonte reportaron recientemente tasas de ocupación superiores al 90%. La amazónica Manaos, una de las ciudades más golpeadas durante los primeros meses de la pandemia, revive imágenes de hospitales llenos y de camiones frigoríficos habilitados para conservar los cuerpos en espera de inhumación.

Algunos países europeos:

Francia

Con una situación sanitaria preocupante pero menos grave que la de varios de sus vecinos, Francia anunció hoy que mantiene el cierre de la hostelería, la cultura y el deporte a fin de evitar un agravamiento aún mayor de la pandemia. Además, exigirá una prueba PCR negativa para poder entrar al país desde Reino Unido y Suráfrica, países donde se han detectado nuevas cepas muy agresivas del coronavirus.

El Gobierno además decidió que bares y restaurantes no podrán abrir sus puertas hasta como mínimo, mediados de febrero.

Holanda

Los pasajeros precedentes de una “zona de riesgo” de contagio de coronavirus, incluida la UE, deberán presentar un test PCR negativo reciente a su llegada a Holanda a partir del 29 de diciembre. La Haya dijo también que estaba estudiando extender la obligación de presentar un test PCR negativo a todos los pasajeros de la UE que lleguen a Holanda a través de otros medios de transporte como “tren, autobús o barco”.