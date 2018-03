Estrella porno ofrece devolverle dinero a Trump para poder hablar sobre su romance

Agencia Afp

La estrella porno estadounidense Stormy Daniels, que afirma haber tenido una relación sexual con Donald Trump hace más de una década, ofreció el lunes devolver los 130.000 dólares que recibió a cambio de no hablar del asunto, informó The New York Times.