Estudiantes de Arizona exigen mayor control de armas

-EFE

Miembros del grupo March for Our Lives de Arizona.

Miembros del grupo March for Our Lives de Arizona. EFE

"(Pedimos) más ayuda en las escuelas para que no sucedan más atentados contra estudiantes. Yo no puedo evitar sentir miedo cuando voy a clases, cuando escucho sonidos raros o entra gente diferente, me truena la panza", confesó a Efe Yazmine Gamboa, una estudiante de 18 años que participó en la manifestación llevada a cabo por un grupo de estudiantes frente al Capitolio estatal de Arizona.

Durante la concentración, que reunió a una decena de estudiantes y que fue organizada por el capítulo local del movimiento March for Our Lives, surgido tras la matanza de 17 personas ocurrida en febrero en una secundaria de Parkland (sur de Florida), se convocó a una marcha en Tucson para marzo del próximo año.

(Le puede interesar: Todas las estupideces en el debate de las armas de EE. UU.)

Los estudiantes señalaron estar cansados de la falta de respuesta del gobernador estatal, Doug Ducey, sobre sus preocupaciones respecto a la inseguridad tras los recientes tiroteos en escuelas del país en los que han perdido la vida decenas de estudiantes.

De igual modo, reiteraron al gobernador la invitación a un foro de representantes políticos que realizarán la semana próxima sobre seguridad en las escuelas.

"Este movimiento ya ha cambiado el debate sobre armas de fuego en Arizona, y tenemos la intención de influir en todas las elecciones federales para el cargo electo en Arizona este otoño", señaló Jordan Harb, director ejecutivo en Arizona de March for Our Lives, durante la concentración de hoy.

Agregó que el movimiento ahora se extiende en áreas como Phoenix, West Valley, East Valley, Tucson, Prescott y Flagstaff, junto con clubes de estudiantes en más de 30 escuelas secundarias y las tres principales universidades estatales.

(Puede leer: Nuevo tiroteo en Estados Unidos deja al menos ocho muertos)

"Su constante negativa a reunirse con los estudiantes de March for Our Lives Arizona está enraizada en su temor de enojar a sus manejadores de dinero oscuro y la NRA (Asociación Nacional del Rifle)", dijo Jacob Martínez, miembro del movimiento, en alusión al gobernador Ducey.

Los líderes estudiantiles del movimiento nacional March For Our Lives realizan este verano una gira por varias ciudades de EE.UU. para promover un mayor control de armas.

La filial en Arizona se ha comprometido a inscribir a unos 3.000 votantes en 35 escuelas locales de cara a las elecciones de medio término que se celebrarán en noviembre próximo.