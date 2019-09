Estudiantes de Nueva York podrán faltar a clase para protestar por el cambio climático

- Redacción Internacional

Más de un millón de estudiantes de escuelas públicas en Nueva York podrán asistir a las huelgas contra el cambio climático convocadas para el viernes sin preocupaciones, luego de que el Departamento de Educación de la ciudad les concediera el permiso para faltar a clase.

Tanto los padres como los maestros de estudiantes de Nueva York se encontraban nerviosos porque los jóvenes, al atender el llamado de las protestas, fueran sancionados por ausentarse de los salones. Pero el anuncio del gobierno de la ciudad ha eliminado esas preocupaciones. Sin embargo, no todos están conformes con la decisión.

Los opositores del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, los negadores del cambio climático y defensores del uso de combustibles fósiles criticaron el anuncio y señalaron que de Blasio estaba usando el sistema de asistencia escolar para promover sus objetivos políticos. El alcalde, quien también es uno de los aspirantes a la nominación del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de 2020, ha hecho de las acciones contra el cambio climático una de sus principales banderas. Vea también: Greta Thunberg llegó a Nueva York tras dos semanas de viaje

“Todo esto es un patrocinio total del gobierno desde un punto de vista particular, no solo que la actividad humana contribuye significativamente a los cambios climáticos, sino que es una amenaza a nivel de extinción que justifica una acción radical específica”, aseguró el editorial de The New York Post. “Tal vez les sería mejor aprender sobre el tema en clase”, dijo un profesor consultado por el mismo diario.

Algunos maestros han señalado que sería más efectivo enseñar a los estudiantes en la escuela sobre el clima. Pero esta no es la primera vez que Nueva York permite que los estudiantes de escuelas públicas se ausenten de clase para asistir a una protesta con tintes políticos. En 2018, el gobierno de la ciudad permitió que los jóvenes faltaran a clase para asistir a las protestas que reclamaban un control de armas más estricto en la nación, luego de registrarse un tiroteo masivo en la escuela Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida. Las marchas visibilizaron el descontento que había en la comunidad estudiantil frente al uso de armas en el país. Vea también: Las mejores imágenes del "March for Our Lives", marcha en contra del porte de armas en Estados Unidos

En los dos casos se muestra un gran interés de los jóvenes por participar en movimientos sociales y prueba la alta capacidad de convocatoria que hay entre las comunidades estudiantiles en el país, en la mayoría de las campañas motivados por una figura central. En este caso, la activista climática sueca de 16 años, Greta Thunberg, es quien ha ocupado el rol de líder del movimiento contra el cambio climático en los jóvenes. Ella inspiró las protestas estudiantiles del viernes en por lo menos 100 países. Durante su visita a Nueva York, Thunberg fue recibida por cientos de personas que iban desde los 9 años y que aparecieron frente a ella para apoyar su iniciativa.

Además del respaldo que la ciudad de Nueva York les dio a los estudiantes para faltar a clase con la excusa de participar en las protestas, unos 600 médicos de todo el país firmaron una especia de “excusa médica” virtual para alentar a los maestros a disculpar a los estudiantes de ausentarse el viernes con el fin de participar en las marchas. Se prevé que estas sean las manifestaciones más importantes sobre el clima en la historia de Estados Unidos, con por lo menos 800 marchas convocadas en los 50 estados del país.