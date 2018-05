ETA anuncia que ha "disuelto completamente todas sus estructuras"

-Redacción Internacional

La organización separatista vasca ETA anunció su disolución definitiva a través de una carta enviada a varias instituciones y agentes políticos.

La noticia fue anticipada por miembros del Grupo Internacional de Contacto (GIC),que servía como intermediario para buscar la paz con la organización terrorista y había dicho que “de no haber ningún imprevisto”, el fin definitivo de ETA se daría a conocer durante los primeros días de Mayo.

El nuevo documento llega después del comunicado del 8 de abril en el que la organización vasca pidió perdón a las víctimas de sus ataques.

"Euskal Herria está ahora ante una nueva oportunidad para cerrar definitivamente el ciclo de conflicto y construir su futuro entre todos. No repitamos los errores, no dejemos que los problemas se pudran. Eso no sería más que fuente de nuevos problemas", se lee en el comunicado fechado el 16 de abril.

Se espera que el contenido del mensaje sea el mismo del video que la organización emitirá a través de los medios internacionales, todo esto como parte del compromiso de ETA con el Grupo internacional de Contacto que había solicitado un pronunciamiento claro y que no diera lugar a interpretaciones como condición para acompañar el proceso de dejación de armas.

A pesar de la disolución, los miembros de ETA declaran que el conflicto separatista está lejos de llegar a una solución cabal: "Esta decisión cierra el ciclo histórico de 60 años de ETA. No supera, en cambio, el conflicto que Euskal Herria mantiene con España y con Francia. El conflicto no comenzó con ETA y no termina con el final del recorrido de ETA", se lee en la carta

Adicionalmente, ETA acusa a los gobiernos de España y de Francia por no cumplir con la hoja de ruta trazada en la Conferencia de Aiete, donde ETA solicitó soluciones para los 285 presos de la organización, el regreso de sus exiliados y la salida de las Fuerzas de Seguridad del Estado español del territorio Vasco.