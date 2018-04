ETA pide un perdón que no termina de convencer a las víctimas

-Redacción Internacional con información de agencias

El comunicado de la organización también señaló que esta no es la única que generó sufrimiento y que la violencia ya existía antes. Algunas organizaciones de víctimas, por su parte, aseguraron que no creen en su reconocimiento de responsabilidad.

La organización separatista vasca ETA dijo ser consciente del "dolor" y de los "graves daños" causados durante su lucha armada y pidió "perdón" a las víctimas, en un comunicado publicado este viernes por el diario vasco Gara, a pocos días de su esperada disolución.



"Hemos provocado graves daños que no tienen vuelta atrás. A estas personas y a sus familiares les pedimos perdón", indicó la organización en el comunicado, en el que afirmó ser consciente "de que en este largo periodo de lucha armada hemos provocado mucho dolor".



"De verdad lo sentimos. Estas palabras no solucionarán lo sucedido, ni mitigarán tanto dolor. Lo decimos con respeto, sin querer provocar de nuevo aflicción alguna", afirmó la banda a la que se le atribuye un historial de atentados con bomba y asesinatos que dejó 829 muertos en nombre de su lucha armada por la independencia del País Vasco y Navarra.

Las víctimas, por su parte, no están convencidas de la honestidad de la organización al pedir perdón. La Fundación de Víctimas del Terrorismo, la cual agrupa a todas las organizaciones de personas afectadas por ETA, ha dicho a través de su presidenta, Mari Mar Blanco: "A mí no me vale este perdón, llega tarde, muy tarde y, desde luego, no cumple para nada las expectativas de las víctimas del terrorismo".

Además, la fundación agregó: "Se trata de un paso más en la estrategia orquestada por ETA desde que declarara en 2011 el 'alto al fuego' por diluir su verdadera responsabilidad, justificar el uso de la violencia para la imposición de su proyecto totalitario y manipular la historia".

ETA dijo no ser la única responsable del sufrimiento del País Vasco: "El sufrimiento imperaba antes de que naciera ETA, y ha continuado después de que esta haya abandonado la lucha armada".

Renunció a la lucha armada en 2011 y en abril del 2017 entregó sus armas, proporcionando a la justicia francesa una lista de sus depósitos.

"Sabemos que, obligados por las necesidades de todo tipo de la lucha armada, nuestra actuación ha perjudicado a ciudadanos y ciudadanas sin responsabilidad alguna. También hemos provocado graves daños que no tienen vuelta atrás", añadieron.

La organización, además, señaló que en estas décadas la sociedad vasca ha padecido un "sufrimiento desmedido", con "muertos, heridos, torturados, secuestrados o personas obligadas a huir al extranjero", y reconoce que ha tenido una "responsabilidad directa" y que "nada de todo ello debió producirse jamás o no debió prolongarse tanto en el tiempo".

Un miembro del Grupo Internacional de Contacto (GIC), formado por personalidades de diferentes países para trabajar por la paz en el País Vasco, adelantó el jueves que el anuncio de la disolución se producirá el primer fin de semana de mayo (sábado 5 o domingo 6) en el País Vasco francés.



El gobierno español, que insiste en exigir la disolución de ETA, garantizó el jueves en voz de su ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que la organización no obtendrá "nada" a cambio.