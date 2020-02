Evacuación de colombianos en Wuhan será reprogramada: Cancillería

redacción internacional

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el retraso se da debido a que el gobierno de China no ha otorgado hasta el momento autorización del traslado por vía terrestre de los ciudadanos extranjeros que se encuentran en la ciudad. El traslado iba a ser el día de mañana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó este martes que la evacuación de los ciudadanos del país que se encuentran en Wuhan, programada para el 5 de febrero, tendrá que ser reprogramada por una cuestión de permisos.

De acuerdo con Cancillería, el aplazamiento de la evacuación se debe a que el gobierno de China no ha otorgado hasta el momento autorización del traslado por vía terrestre de los ciudadanos extranjeros que se encuentran en Wuhan hacia otra provincia de China que no esté cerrada por la cuarentena generada por la presencia del Novel Coronavirus.

De los 14 colombianos que están en Wuhan, cinco manifestaron su interés para ser trasladados en un primer grupo, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado. Los demás esperan soluciones por parte de las autoridades colombianas, que afirman "tiene asegurados los recursos para cumplir la evacuación de los connacionales, incluida la cuarentena de dos semanas".

"Para estos connacionales, y los que en adelante decidan ser evacuados, el Gobierno nacional continúa con sus esfuerzos para definir alternativas de evacuación, incluido el posible traslado aéreo con el apoyo de países amigos".

Sobre los colombianos privados de la libertad en China, la Cancillería informa que, a través de sus consulados en Beijing, Guangzhou, Shanghái y Hong Kong, se han puesto en contacto con las autoridades penitenciarias, y hasta el momento no se ha recibido información de ningún colombiano contagiado con Coronavirus.

Desde que el gobierno chino anunció el brote, en diciembre, esta enfermedad parecida al síndrome respiratorio agudo grave (SRAS) ha matado a 425 personas e infectado a más de 20.400.

Hasta ahora el 80% de los fallecidos son personas de 60 años o más y el 75% tenían enfermedades previas, como diabetes, indicó el martes la Comisión Nacional de Salud china (NHC).