“everyonesinvited.uk”, el sitio que reveló los abusos sexuales en las escuelas de Reino Unido

Más de 100 escuelas públicas y privadas han aparecido en las denuncias de este sitio web para exponer la misoginia en la nación.

La violencia sexual y el abuso abundan en Reino Unido, y como prueba de esto están las revelaciones del sitio web “everyonesinvited.uk”. Fundada por Soma Sara, de 22 años, esta página se convirtió en una gran herramienta para que las niñas y mujeres jóvenes en edad escolar puedan denunciar de manera anónima los incidentes y ataques que han sufrido en escuelas tanto públicas como privadas.

Más de un centenar de instituciones han sido nombradas acá, exponiendo una “cultura de la violación” y llevando este problema a la agenda nacional. La estadística dominante en los medios de comunicación de hoy es que el 97 % de las mujeres de 18 a 24 años han sufrido acoso sexual en Reino Unido.

“Este es un problema global. Y creo que es muy importante que no reduzcamos nuestro enfoque a las escuelas privadas porque corre el riesgo de hacer que estos casos parezcan raros o anomalías, o sugiere que estos patrones de abuso solo pueden ocurrir en ciertos lugares. Pero no, suceden en todas partes, todo el tiempo. Y le pueden pasar a cualquiera”, dijo sara a The Observer.

La mayoría de las escuelas mencionadas en los más de 5.000 testimonios recogidos hasta ahora han condenado los comportamientos denunciados en el sitio web, pero solo dos de estas han transmitido las denuncias a la policía. Algunas instituciones fueron más nombradas que otras, por lo que Sara dejó de publicar los nombres de las escuelas señalando que estas podrían recibir una “cantidad desproporcionada de culpa”, cuando la cultura está omnipresente en todo el sistema.

El presidente del comité selecto de educación de la Cámara de los Comunes, Robert Halfon, pidió una investigación sobre el acoso en las escuelas, mientras que Mel Lamore, detective de Scotland Yard y especialista en violaciones y delitos sexuales, señaló que ya se estaban adelantando investigaciones para determinar el alcance exacto de este escándalo.

Vea también: La ignorancia de colegios y jardines frente al abuso sexual

Padres y madres también se han pronunciado sobre las denuncias e incluso han expuesto sus propios testimonios. Una madre escocesa señaló que un adolescene le ofreció a su hija que le hiciera sexo oral a cambio de cinco libras esterlinas, luego de haberle enviado una foto de su pene sin su consentimiento.

“Resultó que estas cosas pasan todo el tiempo. Me dijo que todo el mundo tiene una historia al respecto, que sucede de forma regular. Eso también me sorprendió. Ella y sus amigos parecen haber dejado de pensar siquiera en que sea un problema”, señaló la madre denunciante.

Este testimonio sirve para demostrar que se ha normalizado la violencia sexual en el país. Según Simon Bailey, jefe de policía de Norfolk, la culpable es la pornografía, pues “erosinó la comprensión de cómo son las relaciones sexuales normales”, una posición con la que está de acuerdo Sara.

“Es muy importante que animemos a nuestros niños y adolescentes a que se sientan empoderados para enfrentarse a sus amigos y denunciar este comportamiento, porque creo que es el espacio más influyente”, agregó la fundadora de “everyonesinvited.uk”. La ira por la continuidad de las amenazas contra las mujeres creó este nivel de denuncias sin precedentes, según comenta la activista. El gobierno de Reino Unido también abrió su propia línea de denuncias a través del Ministerio de Interior, que tomará este escándalo como “una prioridad”.

Le puede interesar: Lo que desató el asesinato de Sarah Everad en Reino Unido