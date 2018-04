Exdirector del FBI acusa a Trump de dirigir una mafia

Han pasado solo tres meses desde que Fuego y Furia, el libro escrito por Michael Wolff, sacudió la Casa Blanca. Ahora, otro texto, con un autor más mordaz que el primero, promete agitar de nuevo al gobierno. Se trata de “Una lealtad mayor”, obra escrita por James Comey, exdirector del FBI y quien fue una de las primeras cabezas en rodar durante la administración Trump. En las páginas, el exfuncionario tildó al magnate de “jefe mafioso” y señaló que lo conduce su ego y sigue una “lealtad personal”.

Trump decidió despedir a Comey de su cargo como director del FBI el 9 de mayo de 2017, luego de que el funcionario ahondara en las investigaciones sobre la infiltración rusa a las elecciones presidenciales de 2016. La decisión fue tan polémica que fue comparada con la Masacre del sábado por la noche, término usado para referirse al despido del fiscal Archibald Cox a manos de Richard Nixon durante el escándalo de Watergate.

Comey estaba en la mira de Trump desde antes de su despido, pues para el presidente era un traidor a su mandato. Sin embargo, el funcionario no le había dado motivos para ser despedido. Según reportes, el presidente estaba buscando una razón para sacarlo de su gabinete antes de que fuera despedido. El punto de quiebre para el neoyorquino llegó en la primera semana de mayo de 2017, cuando Comey reveló ante el Senado la investigación sobre la influencia rusa en las elecciones. En su declaración, el exdirector del FBI dijo que le producían “nauseas pensar que pudo afectar las elecciones”. Esta frase prácticamente fue su condena.

La semana siguiente a la declaración de Comey ante el Senado, Trump lo despidió aludiendo que él no estaba realizando bien su trabajo. La destitución fue polémica no solo por las razones que la motivaron, sino porque el exdirector del FBI se enteró de la noticia mientras respondía a una conferencia de prensa.

Tras su despido, Comey se dedicó a dictar conferencies en universidades y a la escritura de un libro altamente promocionado en suelo estadounidense. Conociendo el contenido de la publicación, varias casas editoriales se pelearon por adquirir los derechos de la obra. Las ordenes de preventa del texto lo convirtieron inmediatamente en un best seller. Trump, al criticar a su exfuncionario contribuyó a que “Una lealtad mayor” tuviera un rotundo éxito, pues señaló que Comey conocía “todo sobre las mentiras y la corrupción que se producen en los niveles más altos del FBI”.

En respuesta a los comentarios de Trump, Comey afirmó que “el pueblo estadounidense escuchará pronto mi historia. Y pueden juzgar por sí mismos quién es honorable y quién no”.

