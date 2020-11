El depuesto expresidente hondureño Manuel Zelaya denunció este viernes que fue retenido “injustamente” en el Aeropuerto Internacional Toncontín, de Tegucigalpa, cuando pretendía viajar hacia México con 18.000 dólares en su maleta de mano, aunque asegura que el dinero no le pertenece.

“Comunico que he sido injustamente retenido en el aeropuerto Toncontín cuando me aprestaba a viajar a Seminario de PT en México. La causa una bolsa de dinero con 18.000 dólares, que no es de mi pertenecía. Ahora en presencia de fiscal”, indicó Zelaya en un mensaje en Twitter.

Zelaya, quien es coordinador general del partido Libertad y Refundación (LIBRE, izquierda), dijo a medios locales de prensa que fue retenido por las autoridades cuando intentaba abordar un avión hacia Houston (EE.UU), desde donde viajaría a México.

El expresidente Manuel Zelaya negó que el dinero que estaba en la maleta sea de su propiedad; los fiscales lo entrevistan en la terminal aérea...#Honduras #MelZelaya pic.twitter.com/YFSAVeJE4y — Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) November 27, 2020

“Cómo se me va ocurrir a mí llevar 18.000 dólares”, subrayó el exgobernante, quien indicó que fue requerido por las autoridades luego que los dólares fueran detectados por la máquina de rayos “X” de la terminal aérea.

Los dólares estaban en un sobre de papel dentro de la maleta de mano del expresidente hondureño, señaló Zelaya, quien aseguró que el dinero no es de él.

“Desconozco el origen (del dinero)”, enfatizó Zelaya, quien dijo que los dólares fueron contados por personal del Aeropuerto Internacional Toncontín.

“Me retuvieron, no pude abordar el vuelo y ahora vendrá el escándalo por esta situación”, agregó el expresidente hondureño, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009 cuando promovía reformas constitucionales que le impedía la ley.

Señaló que las autoridades hondureñas “cumplen con su deber, ellos no me dejan salir, porque en la bolsa hay más dólares de los que se puede portar legalmente”.

“En mi mochila ando un libro, dos cosas para el pelo y el discurso y el documento que voy a presentar en México, y en eso aparece la bolsita (con el dinero), como voy a pasar por rayos x dólares cuando sé que es un delito”, explicó.

El expresidente hondureño pidió a las autoridades que investiguen quién y dónde le colocaron el dinero en su maleta de mano, ya que no le pertenece.

Zelaya se encuentra bajo custodia en el Aeropuerto Internacional Toncontín, adonde han llegado fiscales del Ministerio Público a tomar declaración al exgobernante y simpatizantes de Libre.

Las leyes hondureñas permiten hasta 10.000 dólares como monto máximo de dinero que puede llevar una persona, siempre y cuando compruebe su procedencia.