Zimbabue

Crisis en Zimbabue: exvicepresidente Mnangagwa insta a Mugabe a dimitir

/AFP

El exvicepresidente de Zimbabue Emmerson Mnangagwa, destituido hace dos semanas, instó el martes al presidente Robert Mugabe a dimitir y aseguró que no regresará a su país hasta que su seguridad no esté garantizada.

"Invito al presidente Mugabe a tener en cuenta los llamados lanzados por el pueblo para su dimisión de forma que el país pueda avanzar y preservar la herencia" del jefe de Estado, afirmó Mnangagwa en una declaración difundida en la prensa.

Mnangagwa fue destituido el 6 de noviembre, por iniciativa de la primera dama, Grace Mugabe, con la que competía para suceder al presidente, de 93 años.

Su expulsión provocó la intervención de las Fuerzas Armadas, que controlan el país desde el 15 de noviembre.

El decano de los jefes de Estado activos en el mundo ha rechazado dejar el poder, pese a las presiones del gobierno, su partido y la opinión pública.

En su texto, Emmerson Mnangagwa, en el extranjero desde su destitución, confirmó que estaba en contacto con el presidente Mugabe, como también lo estuvo el lunes por la noche el jefe del Estado Mayor del ejército, el general Constantino Chiwenga.

"Puedo confirmar que el presidente (...) me invitó a volver al país para discutir sobre los acontecimientos políticos en curso en la nación. Le respondí que no volvería mientras no esté satisfecho con las condiciones de mi propia seguridad", explicó.