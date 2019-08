Entrevista con el autor del libro “Fuego y furia”

“Facebook y Google amarían ser televisión”: Michael Wolff

Nicolás Marín Navas

Antes de Fire and Fury (Fuego y furia, 2018) y Siege (Asedio, 2019), libros en los que Michael Wolff hace unos relatos explosivos sobre la presidencia de Donald Trump, este periodista y escritor estadounidense escribió Television is the New Television: The Unexpected Triumph of Old Media in the Digital Age (La televisión es la nueva televisión: el triunfo inesperado de los viejos medios en la era digital, 2015), en el que cuestiona el declive de los medios tradicionales.

Wolff, periodista con más de 40 años de experiencia y quien ha escrito en The New York Times, USA Today, Vanity Fair, GQ y Hollywood Reporter, explica en ese libro por qué el futuro de la televisión es ahora más prometedor que nunca. Ha sido una de las voces más desafiantes en el difícil debate sobre la función de los medios digitales en la sociedad y la crisis que viven como modelo de negocio. Su hipótesis básica es que las grandes cabezas no lograron rentabilizarlos y terminaron cediendo ante la televisión, que, asegura, tiene una posición privilegiada e irreemplazable, no solo ahora sino en el futuro.

Michael Wolff es uno de los invitados al foro “Medios de comunicación: mitos, retos y verdades para el futuro”, organizado por Caracol Televisión, que se llevará a cabo el 30 de agosto y será transmitido por www.elespectador.com, www.noticiascaracol.com y www.bluradio.com. En entrevista con El Espectador, el periodista analiza las posibles alternativas para rentabilizar el mundo digital en los medios tradicionales.

Usted dice que las redes sociales y las plataformas digitales no reemplazarán a la televisión. ¿Por qué? ¿No son la nueva televisión?

Todas las plataformas de internet quieren convertirse en la nueva televisión. Entonces, la televisión está muy presente en el ambiente mediático de hoy. Es importante recordar que tuvimos 20 años de expansión de medios digitales, cuyo problema real es que no funcionan tan bien como creemos. Lo único que sigue funcionando bien es la televisión. En un mundo ideal, todos los medios digitales se convierten en televisión. A Facebook le encantaría ser televisión, Google y Youtube desearían ser televisión y obviamente Netflix está tratando de replicarla.

La televisión es el modelo de negocio que sigue funcionando. En todos los medios digitales se está buscando ser parte de eso, convertirse o competir contra la televisión. Pero el punto es que, como ha sido construido, el medio digital realmente no funciona. La televisión sigue funcionando como fue estructurada, a pesar de todo.

¿Cómo cambiaron la industria de la televisión compañías como Google y Facebook?

No sé si alguna vez la cambiaron. Es decir, sí ha habido cambios en la naturaleza de la programación de la televisión, pero, al fin y al cabo, cambios muy pequeños. Entonces, mientras Google y Facebook han cambiado de forma absoluta, casi destruyendo lo impreso, han tenido un impacto relativamente suave en la televisión, excepto para crear más competencia en el espacio de la televisión. Las poderosas plataformas y sitios de noticias intentan convertirse en productores de video y entrar en el negocio de la televisión como distribuidores y programadores.

Dice que la televisión se fortalece cada vez más. ¿Cómo?

Creo que hoy hay más gente que nunca viendo televisión. Este medio tradicional está en el centro de cualquier conversación cultural hoy, tanto o más que antes. La televisión, por la manera como ha migrado a varias pantallas, consume más de nuestro tiempo y sentimientos. Al mismo tiempo sigue creando constantemente modelos de negocio que aumentan las porciones dentro de la industria.

¿Por qué cree que las plataformas de internet todavía no son rentables y no han logrado arrebatarle el dominio a la televisión?

Creo que a veces son rentables, pero a un nivel muy inferior al de la pauta televisiva, y esto probablemente se debe a dos razones: la primera es porque está dominada por grandes plataformas, Google o Facebook, por ejemplo, por lo que al final no hay mucho para cada una. La segunda, porque solo ha tenido éxito como un medio de venta directa. Y la pauta directa siempre ha sido negocio con un margen de ganancia muy inferior. Entonces, la gran ganancia de la pauta, que era con imágenes y que en televisión siempre ha sido exitosa, nunca pudo lograr lo mismo en el formato de internet.

¿Cómo participa la industria de internet en la de televisión?

Creo que no lo hace. Es decir, creo que ese es el problema. Internet y sus plataformas ven la posibilidad de ganar precios y pautas prémium entrando en el modelo de negocio de la televisión. Básicamente, todo el mundo está convergiendo y retrocediendo en el modelo viejo de la industria mediática.

Para ponerlo en una escala mayor, la pauta funciona cuando está dentro de un contexto de entretenimiento, historias, espectáculos, y eso es precisamente lo que la televisión puede hacer y, por el contrario, lo que el modelo de negocio de internet es incapaz de lograr. Este último no nace de un modelo de negocio del espectáculo, como la televisión, sino del de la tecnología, y eso es un cambio abismal.

Vimos el “boom” de los medios digitales años atrás, pero hoy muchos de ellos han fracasado. ¿Estamos ante una burbuja digital?

Hemos tenido plataformas digitales que han adquirido un enorme valor y ahora se han encontrado de alguna forma con la realidad. Al comienzo tuvieron un aumento de audiencia fantástico, pero hoy cientos de miles de usuarios son estáticos en esencia. Ahora tenemos un modelo que trabaja de manera muy inferior a su valor inicial. Ahí es, esencialmente, donde estamos con las plataformas de medios digitales.

¿Podría darnos un ejemplo de un modelo viejo de televisión haciendo las cosas bien en internet?

Hay un par de ejemplos. La industria de la televisión, vista como industria creativa, esencialmente provee a una plataforma como Netflix, por lo que el negocio de la televisión, para escritores, productores y creadores, nunca ha sido mejor. Incluso los distribuidores tradicionales están intentando encontrar un lugar en el entorno digital. Creo que están haciendo dos cosas: lo primero, no están cometiendo el mismo error que el medio impreso. Recordemos que lo que hizo fue pensar: “Voy al mundo digital, nos vamos a convertir en productos digitales”.

La televisión, por su parte, ha sido mucho más cuidadosa al respecto. Ha actuado de una forma mucho más estratégica. Su éxito, en parte, es porque ha mantenido su propio negocio, no se ha apresurado a incursionar en un negocio que todavía estamos conociendo. Este es un momento en el que todos están tomando decisiones estratégicas sobre cómo proceder.

Parece que hoy es más importante el tráfico que la calidad de un producto. ¿Es así?

Creo que internet es un negocio completo de tráfico, al menos lo son la gran mayoría de medios digitales. Así que la calidad casi nunca va a importar.

¿Cuál es la ventaja clave de los nuevos medios sobre los tradicionales?

Tiene ciertos aspectos competitivos. La movilidad podría ser la principal. Por otro lado, Google o Facebook, o los medios digitales, son fabulosamente exitosos, sobre todo porque tienen un alcance internacional, no tienen costos de contenido y se han convertido en un servicio en nuestra vida.

¿Cuál es el futuro de la televisión?

El entretenimiento. Ahí es donde se produce dinero y eso es lo que quiere la gente. Es la naturaleza del medio. Las noticias, como en todos los medios, son usadas con una intención, para alcanzar cierta audiencia que está de acuerdo contigo. Por eso tienes un círculo vicioso.

Usted es el autor de “Fire and Fury” (“Fuego y furia”), un libro demoledor sobre Donald Trump. ¿Cambió algo en el gobierno de EE. UU. desde entonces?

Sí, de hecho tengo un nuevo libro, Siege (Asedio), que cuenta la historia de ese cambio. Fire and Fury fue sobre el caos de la administración de Trump y Siege es sobre su colapso. Lo que uno ve es que el presidente está cada vez más aislado.

Pero las encuestas señalan que podría ganar las elecciones del próximo año. ¿Trump va a ser reelegido?

La verdad, no lo creo. Creo que los números están en su contra y, además, tiene habilidades limitadas para llevar a cabo una campaña política a nivel nacional, cosa que es algo muy complejo. No es una empresa que puedes entregarle a otra persona.

En “Asedio” usted pinta a Trump como un payaso. ¿Lo es?

Creo que uno de sus atributos es ser bufonesco. Tiene una infinidad de adjetivos no positivos: payaso, sociópata, un hombre absolutamente preocupado por él mismo, con tendencias narcisistas. Al fin y al cabo debo decir que es un actor. Lo único que busca es obtener la atención de su audiencia.

El foro

FMedios de comunicación: mitos retos y verdades para el futuro

En el marco de su aniversario número 50°, Caracol Televisión organiza el foro “Medios de Comunicación: mitos, retos y verdades para el futuro”, el próximo 30 de agosto. En el evento, que será transmitido por www.elespectador.com, www.noticiascaracol.com, y www.bluradio, participarán, además del escritor estadounidense Michael Wolff, el brasileño Roberto Schmidt, director de Marketing de Globo televisión, uno de los expertos más reconocidos en innovación en medios de comunicación.

John Frelinghuysen, consultor y EXVP digital para Disney y ABC hablará del futuro de los medios de comunicación. En el Panel, “Escenario mundial en regulación de la industria de contenido y publicitaria” estarán expertos internacionales como Patrick Penninks, y por Colombia, Jorge Martínez, secretario general de Caracol Televisión. Ellos y Dago García, VP de Producción de Caracol, debatirán sobre la responsabilidad de los medios en la construcción de país.