Royalist Marketplace es un grupo antimonárquico de Tailandia con más de un millón de seguidores en Facebook. La plataforma tuvo que bloquear el espacio por presiones del gobierno, sin embargo, impuso un recurso legal para revertir la medida.

El Gobierno de Tailandia afirmó este miércoles que está listo para defenderse del reto legal de Facebook tras verse obligado a bloquear en el país asiático el acceso a Royalist Marketplace, un grupo antimonárquico con más de un millón de seguidores. ”Si deciden tomar acciones legales contra el Gobierno de Tailandia, nosotros tenemos también un equipo legal listo para estudiar, explicar y defendernos”, dijo el ministro de Economía, Puttipong Punnakan, en una rueda de prensa.

“El Ministerio quiere reiterar que cumplió con la ley de crímenes informáticos (al pedir el bloqueo del grupo antimonárquico en Facebook) y que no era una amenaza o abuso”, agregó el ministro, quien opinó que Facebook no presentará finalmente la demanda. Puttipong recordó que en las última semana Facebook y otras redes sociales han aceptado retirar hasta 1.129 sitios y grupos considerados ilegales por las autoridades.

Libertad de expresión

Lo usuarios de Royalist Marketplace, censurado desde el lunes por la noche en Tailandia, debatían sobre la monarquía, un tema muy sensible en el país debido a las estricta ley de lesa majestad que prevé hasta 15 años de prisión a quien critique a la familia real. Facebook explicó el martes que bloqueó el contenido ante las amenazas de Tailandia de emprender acciones legales, pero agregó que recurrirá la orden en los tribunales al entender que vulnera la libertad de expresión defendida en las leyes internacionales.

Organizaciones como Amnistía Internacional y el propio creador del grupo censurado, Pavin Chachavalpongpun, aplaudieron el anuncio de Facebook, pero criticaron que haya censurado el grupo sin resistencia.

Pavin anunció la creación un nuevo grupo similar que acumula ya más de 700.000 seguidores que debaten sobre la monarquía o sobre las protestas estudiantiles que piden desde julio profundas reformas en el país.

El primer ministro tailandés, Prayut Chan-ocha, dijo ayer que la orden contra Royalist Marketplace no parte de “poderes dictatoriales” sino que está avalada por un tribunal. ”Todo el mundo debe respetar las leyes de otros países. Personalmente, yo no me involucro en las leyes de otros países”, aseveró Prayut, el líder del golpe de Estado de 2014 que ganó las elecciones del año pasado entre críticas de poca transparencia.

Oleada de protestas

El pasado 10 de agosto, el Gobierno tailandés amenazó a varias plataformas como Facebook, Twitter o Youtube con emprender acciones legales si en un plazo de 15 días no retiraban miles de publicaciones que consideraban "ilegales" y que en algunos casos incluyen insultos a la monarquía.

Las amenazas del Ejecutivo coinciden con una oleada de protestas en las que los estudiantes piden la disolución del Parlamento y reformas democráticas que pongan fin a la hegemonía de las élites promilitares. En algunas de estas manifestaciones, que comenzaron el pasado 18 de julio en Bangkok, además de las críticas al Gobierno, se han incluido unos inusuales comentarios sobre la monarquía y se ha exigido que se limite el poder del rey Vajiralongkorn.

Las protestas, que llegaron a reunir al menos a 10.000 personas el pasado 16 de agosto y se repiten casi a diario, han provocado la detención de hasta 11 organizadores, incluidos estudiantes, activistas y hasta músicos.