Familiares claman que siga búsqueda de tripulantes de submarino argentino

Agencia Afp

Esposas, madres, padres y otros familiares clamaron este viernes que se reanude el operativo de rescate de los 44 tripulantes del submarino "ARA San Juan", desaparecido hace 16 días en el Atlántico Sur, luego del anuncio de la Armada argentina de que ya no busca sobrevivientes.

En la entrada de la base naval de Mar del Plata, 400 km al sur, algunas madres y esposas no aceptaban este viernes la decisión oficial.

En la entrada de la base naval de Mar del Plata, 400 km al sur, algunas madres y esposas no aceptaban este viernes la decisión oficial. AFP

Según la Marina y los expertos, no hay esperanzas de vida en el submarino. "Le exigo al presidente Mauricio Macri que revierta la decisión de abortar el rescate. Los estamos abandonando (a los tripulantes) y yo no me permito quedarme callado", lanzó Luis Tagliapietra, padre de Damián, un teniente de corbeta de 27 años que navegaba en el sumergible. (En contexto: Descartan hallar con vida a tripulantes de submarino argentino ARA San Juan)

Tagliapietra está en el puerto de Comodoro Rivadavia, 1.760 km al sur. Dos días atrás estuvo en Caleta Olivia, 100 km más al sur, para presentarse como querellante y en representación de ocho familias en la causa que investiga la desaparición del submarino.

(Le puede interesar: ARA San Juan: ¿Por qué se perdió el submarino argentino?)

La investigación está a cargo de la jueza federal Marta Yañez de Caleta Olivia, que pidió que se levante el secreto militar para poder avanzar en la causa.

En la entrada de la base naval de Mar del Plata, 400 km al sur, algunas madres y esposas no aceptaban este viernes la decisión oficial. Otros partieron resignados el jueves apenas conocieron el fin de las operaciones.

"¡Qué los sigan buscando y que los traigan a todos. Los esperamos!", manifestó este viernes Marcela Moyano, esposa del suboficial primero Hernán Rodríguez, jefe de máquinas del sumergible con quien tiene dos hijos de 7 y 13 años.

Moyano está convencida de que los submarinistas están con vida porque "son todos profesionales".

"En el primer momento nos dijeron (las autoridades) que los iban a buscar, que los iban a traer. Esto es una pesadilla. Los van a abandonar", acusó.

"Por favor, que no se retiren Estados Unidos y Rusia, qué nos apoyen, por favor", rogó otra familiar sin identificarse.

El buque noruego "Sophie Siem" es uno de los tres que regresó este viernes desde la zona de búsqueda, a unos 450 km de la costa, al puerto de Comodoro Rivadavia, que llevaba a bordo un minisubmarino estadounidense a control remoto que se integró al operativo para un eventual rescate. (Lea también: Así buscan al submarino argentino desaparecido)

La Armada argentina (marina de guerra) dio por terminadas el jueves las tareas de rescate de los 44 tripulantes, dos semanas después de desaparecer en el Atlántico Sur al cambiar "la fase de rescate a búsqueda", anunció el portavoz de la fuerza, Enrique Balbi.

"No se encontró evidencia alguna del naufragio en las áreas exploradas" y ha transcurrido "el doble del tiempo" en que se estimaba podrían ser rescatados con vida, precisó.

Un total de 28 buques, nueve aeronaves y 4.000 hombres de 18 países participaron del operativo en los últimos 15 días, según un comunicado de prensa de la Armada titulado "Cierre del caso SAR (Search and Rescue) del Submarino ARA San Juan".