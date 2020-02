Fiscal de EE. UU. confiesa que los tuits de Trump le están haciendo imposible su trabajo

Hasta ahora el fiscal general de EE. UU., William Barr, era catalogado como un fiel aliado de Donald Trump. Sin embargo, las constantes opiniones y críticas del mandatario a través de Twitter colmaron su paciencia. Durante una entrevista publicada ayer el funcionario aseguró que las críticas del mandatario le están haciendo imposible hacer su trabajo y avisó de que no va a dejarse "intimidar o influir por nadie".

Las declaraciones llegan luego de la petición de condena para Roger Stone, un estrecho excolaborador del presidente que ha sido declarado culpable de siete cargos por su implicación en la llamada trama rusa. "No voy a dejarme intimidar o influir por nadie, ya sea el Congreso, el equipo editorial de un diario o el presidente", afirmó Barr. "Las críticas de Trump me hacen imposible hacer mi trabajo y quiero asegurarle que los tribunales y los fiscales de mi departamento estamos haciendo nuestro trabajo con integridad", sentenció.

Trump ha lanzado varios ataques en Twitter contra el Departamento de Justicia, que dirige Barr, por el caso Stone, lo que provocó el martes la renuncia de los cuatro fiscales encargados de ese procedimiento. En concreto, horas antes de la salida de esos fiscales, Trump calificó de "horrible y muy injusto" el plan del Departamento de Justicia para pedir entre siete y nueve años de cárcel para Stone.

"Los crímenes reales se cometieron en el otro lado, y a ellos no les pasa nada. ¡No podemos permitir este error en la justicia!", escribió Trump en su cuenta de Twitter sin explicar a qué delitos se refería.

Now it looks like the fore person in the jury, in the Roger Stone case, had significant bias. Add that to everything else, and this is not looking good for the “Justice” Department. @foxandfriends @FoxNews