Fiscal de Nueva York acusa a Trump de de utilizar su fundación para beneficio propio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó ilegalmente la fundación que lleva su nombre para apoyar su campaña electoral, pagar gastos personales y promocionar sus negocios, según una demanda presentada hoy por la fiscalía de Nueva York.

"Según revela nuestra investigación, la Fundación Trump era poco más que una chequera para pagos del señor Trump y sus negocios a organizaciones benéficas, sin importar su fin o su legalidad", dijo la fiscal general del estado, Barbara D. Underwood.

La demanda presentada ante un tribunal de Manhattan busca la disolución de la fundación, la restitución de al menos 2,8 millones de dólares y que se prohíba temporalmente a Trump y tres de sus hijos participar en la dirección de organizaciones sin ánimo de lucro.

La fiscalía acusa a la Fundación Trump de haber actuado durante más de una década bajo un "patrón de conducta ilegal persistente", violando leyes estatales y federales.

La demanda abre un nuevo frente legal para el presidente estadounidense, que tiene numerosos problemas con la Justicia, empezando por la investigación sobre la llamada trama rusa.

Además, podría dar pie a nuevas acciones, dado que la fiscalía de Nueva York ha recomendado a la Comisión Federal de Elecciones y al Servicio de Impuestos Internos la apertura de investigaciones adicionales sobre la fundación.

Trump, a través de Twitter, reaccionó rápidamente a la noticia, defendiéndose y atribuyendo la demanda a una maniobra de la oposición demócrata.

El presidente arremetió además contra Eric Schneiderman, que dirigió la fiscalía de Nueva York hasta el pasado mayo, cuando renunció entre acusaciones de que había abusado físicamente de cuatro mujeres.

The sleazy New York Democrats, and their now disgraced (and run out of town) A.G. Eric Schneiderman, are doing everything they can to sue me on a foundation that took in $18,800,000 and gave out to charity more money than it took in, $19,200,000. I won’t settle this case!...