Fred, el fantasma que persigue a Donald Trump

Frederick Trump, padre del republicano, fue una figura autoritaria y dominante que influyó negativamente en la personalidad del actual mandatario estadounidense. Eso dice Mary Trump, sobrina renegada del clan.

Cada libro sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se convierte en un best-seller, pues los secretos que las publicaciones prometen revelar sobre el inquilino de la Casa Blanca, sumados a los intentos del republicano de detener la venta de esas historias, despiertan tanto morbo que terminan, antes de salir a la venta, siendo éxitos editoriales indiscutibles.

El interés cobra dimensiones mayores cuando la obra ha sido escrita por un miembro del clan, que conoce detalles de la vida privada del hombre más poderoso de EE. UU. Por eso Simon & Schuster publicó esta semana el libro Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo).

La autora es Mary Trump, sobrina del presidente, psicóloga e hija del hermano mayor de Donald Trump, Fred Jr., quien murió a los 42 años de una enfermedad relacionada con el abuso de alcohol, adicción que surgió por años de presión familiar para que se encargara de los negocios inmobiliarios del patriarca de la familia, Frederick Trump.

“El sueño de Fred Jr. era ser piloto, no debimos presionarlo”, reconoció en su campaña de 2016 Donald Trump al hablar del alcohol. Y es justo en Frederick Christ Trump, padre del mandatario estadounidense, en cuya vida se concentra la mayor parte del libro. “Donald, siguiendo el ejemplo de mi abuelo y con la complicidad, el silencio y la inacción de sus hermanos y hermanas, destruyó a mi padre. No puedo dejar que destruya mi país”, escribió Mary Trump, de quien vale la pena aclarar que tiene una pésima relación con su familia.

Y todo por cuenta del dinero, pues el alcoholismo de Fred Jr. marginó a su familia de recibir parte de la herencia de su padre, quien los marginó en su testamento. Entonces, la psicóloga y hoy escritora comenzó una batalla legal por “millones de dólares de herencia”, que terminó perdiendo. Detalle que no revela en el libro, pero muchos dicen, influye en sus recuerdos sobre el abuelo.

El patriarca de los Trump

Dice el libro que Donald Trump es producto de un “padre extremadamente dominante al que los hijos siempre quisieron complacer. A Donald le fue bien en el negocio de su padre y esquivó sus desprecios porque su personalidad era útil para los objetivos del patriarca”, a quien describe como “un sociópata”.

“Eso es lo que hacen los sociópatas: se apropian de otras personas y las usan para sus propios fines, de forma despiadada y eficiente, sin tolerancia hacia la disconformidad o la resistencia”, agrega. Cuenta, además, que Fred Trump limitó el acceso de Donald a sus propios sentimientos, por lo que “pervirtió las percepciones del mundo de su hijo y dañó su habilidad de vivir en él”.

Mary Trump asegura que Trump le pagó a una persona para que realizara su examen de ingreso a la prestigiosa escuela de negocios de Wharton de la Universidad de Pensilvania y que siempre ha vivido bajo la sombra del fantasma de su papá.

Escribe la sobrina más famosa de la familia cómo el padre bully y sociópata de Donald Trump lo despreciaba y se burlaba de él. Y cómo Donald Trump, siete años menor que Fred Jr., adquirió “conductas retorcidas” y aprendió “a mentir para ser valorado” y para defenderse de las humillaciones de su propio padre, cuyo fantasma hoy recorre los rincones de la Casa Blanca, acosando a un hombre atormentado y solitario que busca aprobación.

Según el Washington Post, la autora combina en el libro “historia familiar con análisis psicológico de su tío”. The New York Times comenta que, según Mary, Donald Trump cumple todos los criterios clínicos para un diagnóstico de narcisista, “pero serían necesarios exámenes que el mandatario nunca aceptaría”.

Un fantasma en la Casa Blanca

La relación de Frederick Christ Trump con sus cuatro hijos nunca fue buena; era frío, distante, autoritario y extremadamente dominante. Pero se ganó la admiración de toda la familia, pues a los 17 años fundó una empresa de construcción civil con su mamá, pues por ser menor de edad necesitaba un representante legal.

Comenzó construyendo casas en Queens, Nueva York, en 1920, y años después ya ganaba una fortuna haciendo viviendas para familias de clase media en la costa este de EE. UU. Lo apodaban el “Henry Ford de la construcción”. Fue acusado de utilizar argucias legales para ganarse mucho dinero con proyectos financiados por el gobierno y también, cuentan, era muy hábil evadiendo impuestos. “Fred Trump siempre se aprovechó de una brecha fiscal y Donald siempre estuvo a su lado aprendiendo”, señaló Gwenda Blair en el libro The Trumps.

Y aunque toda su familia está compuesta por inmigrantes, en 1970 Fred fue acusado de racismo por no alquilarle sus viviendas a personas de raza negra e inmigrantes. En la Casa Blanca rechazan las revelaciones sobre el padre de Trump y recuerdan la única frase que el presidente ha dicho de su progenitor: “De él no solo heredé dinero, también su estilo para hacer negocios, fue mi inspiración”.

Fred Trump murió en 1999 a los 93 años y dejó un imperio inmobiliario, que sus herederos han seguido agrandando, con algunas diferencias. “Mientras que a Fred no le gustaba exhibir su fortuna, más allá de cambiar de Cadillac cada tres años, a Donald le urge superar el ingenio de su progenitor y mostrar que puede ser más rico y grande que él”, dice la psicóloga de la familia.