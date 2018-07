Funcionarios de Trump se reúnen con el futuro presidente de México

Una importante delegación de funcionarios de Estados Unidos visitó México como puente entre el presidente Donald Trump y el recién electo mandatario, Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá la presidencia en medio de una tensa relación bilateral, especialmente tras la última crisis migratoria de la frontera.

"Un placer visitar a México en mi primer viaje como secretario de Estado", escribió en Twitter el estadounidense Mike Pompeo, tras aterrizar en el hangar presidencial de Ciudad de México. Con él, llegaron el asesor y yerno de Trump, Jared Kushner; la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Pleased to visit #Mexico on my first trip as Sec State. Thanks to Prez Pena Nieto for welcoming our delegation. We look forward to meeting Prez-elect Lopez Obrador @StateDept @DHSgov @USTreasury @WhiteHouse #neighbors pic.twitter.com/2QDIZYIdwj