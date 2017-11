#ParadisePapers

Gabriel Silva Luján, el hombre global

Alianza Connectas-El Espectador

Si algo se conoce de Gabriel Silva Luján es que por más de tres décadas ha estado en los círculos del poder en Colombia. En el gobierno Barco como asesor de asuntos políticos y seguridad. Para el expresidente César Gaviria fue influyente consejero, sobre todo en asuntos internacionales en el momento de la guerra del narcotráfico. Con Pastrana fue miembro de la comisión que encaró la crisis cafetera. Álvaro Uribe lo designó ministro de la cartera más estratégica de su política de seguridad: Defensa. El gobierno Santos lo nombró embajador en Washington. En tiempos de Gaviria ya había cumplido el mismo destino. Por siete años fue el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros. Una larga y destacada trayectoria como servidor público.

Silva Luján también ha sido un exitoso emprendedor en el mundo de los negocios. Su más reciente proyecto son las residencias estudiantiles en el centro de Bogotá, en sociedad con el magnate Germán Efromovich, dueño de Avianca, pero su más visible actividad es como accionista y cofundador de Global Education Group, una firma especializada en una suerte de “ahorro-seguro”, muy popular entre padres de familia porque permite cubrir los costos de estudios universitarios de sus hijos. En el sitio web de esta compañía es público que fue creada en 1997 en Estados Unidos, pero un año después estableció una filial en la isla de Barbados bajo la denominación de Global Tuition and Education Insurance Corporation. Desde ahí implementa su operación en Colombia y ha logrado expandirse a nueve países de la región. (Lea aquí: Los secretos del empresario Arturo Frieri Gallo en Islas Cook)

Lo que no se conoce en detalle es cómo se concibió esta estructura internacional o quiénes son sus socios y colaboradores en la aventura empresarial en el Caribe. No es posible porque una de las características de las compañías de Barbados es el secretismo empresarial que domina en su diminuto territorio. Una condición adecuada para ubicar capitales en sistemas financieros con bajas tasas impositivas, como algunos en las Antillas, y en muchos casos evadir normas de tributación de distintos países, entre ellos Colombia. Silva Luján dice que Barbados es una jurisdicción altamente reputada en la banca global y la industria internacional de los seguros, con significativa presencia en el mercado de los aseguradores, los reaseguradores, los bancos y las subsidiarias de compañías globales.

El exministro y empresario resalta además que la isla de Barbados no aparece en la lista de los llamados “paraísos fiscales”, así definidos expresamente por el Ministerio de Hacienda. Según la DIAN, aunque esta isla situada en la Antillas Menores, a escasos 1881 kilómetros de las costas de Colombia, no está reconocida como paraíso fiscal desde 2014, fecha de la firma del acuerdo de intercambio de información financiera con este país, en la actualidad el organismo gubernamental sigue a la espera de que se materialice este convenio económico el próximo año. Sin embargo, esta alianza sólo permitirá establecer los activos financieros de los residentes en Colombia que tienen inversiones en Barbados. No permitirá conocer quiénes son los accionistas de las distintas firmas.

Sin embargo, pese a la reserva imperante en el mundo empresarial de Barbados, los documentos revelados por la filtración Paradise Papers logran referenciar a personajes claves en la consolidación del conglomerado del grupo Global. Silva Luján insiste que por “prohibiciones estatutarias y legales que protegen el derecho a la información patrimonial”, no puede revelar, sin previa autorización, quiénes son los accionistas de Global Tuition. La relevancia del asunto en el debate público sobre las jurisdicciones offshore, razón de esta alianza periodística en favor de la transparencia, es precisamente determinar que en este u otros casos similares no se trate de un negocio hecho en Colombia que deja sus utilidades económicas afuera, con la consecuente evasión tributaria.

Según Silva, este no es su caso. “Siempre he declarado ante las autoridades competentes de Colombia y del exterior, y a las que lo han requerido, toda la información sobre mis ingresos y activos, independientemente de la jurisdicción de donde provengan”, aseguró a esta alianza periodística. Silva no sólo ha liderado las sociedades offshore del grupo Global. Durante su paso por la gerencia de la Federación Nacional de Cafeteros (2002-2009), en 2004 dirigió la creación de dos empresas más, esta vez en Bermudas, con intervención de la firma de abogados Appleby, situada en la misma isla: FSR Global Coffee Pods Ltd y FNC Global Pods Holding Ltd. Él afirma que esas sociedades se crearon bajo la asesoría de abogados estadounidenses al servicio de la Federación y que su experiencia con Global “no tuvo nada que ver con estas sociedades”.

“Estas empresas se constituyeron para desarrollar un negocio de venta de máquinas de Single Serve y Pods de Café de Colombia en el mercado de Estados Unidos”, recalcó Silva Luján. La exalta consejera para la gestión pública en el primer gobierno Santos y actual representante especial para el ingreso del país ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Catalina Crane Arango, quien forma parte de Global Education Group, capítulo Colombia, y que también aparece como oficial de las sociedades creadas en Bermudas bajo el auspicio de la Federación de Cafeteros, donde justamente ella oficiaba como gerente financiera en 2005, afirma que estas empresas se liquidaron en 2010, “dado que la alianza para el proyecto Pods no fue exitosa”.

Al contrario del fallido negocio con la Federación Nacional de Cafeteros, el desarrollo de la firma Global Education Group en la isla de Barbados, a través de su filial Global Tuition, ha sido exitoso desde sus orígenes en 1997. En febrero de 1998 se creó en la isla otra firma, la compañía aseguradora Nova Holding Company Ltd, en la cual Gabriel Silva también intervino como miembro de la junta directiva desde su fundación hasta 2008. Las revelaciones de la filtración Paradise Papers, que ahora se conocen gracias al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), deja ver que en ambas empresas, desde hace 20 años, han intervenido en calidad de miembros de sus juntas directivas, reconocidas personalidades colombianas del mundo político y empresarial.

Aparece, por ejemplo, en dos momentos distintos el actual presidente de la República Juan Manuel Santos. Como miembro de la junta directiva de Nova Holding entre el 14 de abril del 2000 y mayo del mismo año, y como integrante de la junta directiva de Global Tuition entre el 12 de abril de 1999 y el 17 de mayo de 2001. Para esta última fecha Santos oficiaba como ministro de Hacienda del gobierno de Andrés Pastrana, cargo al que llegó el 7 de agosto de 2000. En respuesta a un cuestionario enviado por El Espectador y CONNECTAS, el primer mandatario aseguró que su aparición en 2001 es un error en el registro y que se retiró de esta responsabilidad antes de asumir como ministro de Hacienda. “Me imagino que se demoraron en registrar oficialmente los cambios”, detalló en su escrito.

“Me invitaron a ser parte de la junta de Global Global y participé hasta antes de asumir como ministro de Hacienda en el gobierno de Andrés Pastrana. Desconozco por qué aparezco como miembro de la junta”, agregó el presidente Juan Manuel Santos. A la pregunta de si fue o no accionista de Global Tuition, manifestó: “Por ayudar como miembro de la junta me ofrecieron la posibilidad de adquirir una participación minoritaria, a la cual renuncié en 2000. Nunca invertí un solo peso y nunca fui socio de esa compañía. En dicha iniciativa también participaron algunos amigos conocidos colombianos y norteamericanos como Gabriel Silva, Morris Busby y Luis Guinot”.

Sobre eventuales pagos de Global Santos respondió: “No hubo lugar a remuneración alguna, pues no se contemplaba para los miembros de la junta, razón por la cual tampoco hubo lugar a declarar”. Al interrogante sobre quiénes fueron los dueños de Global Tuition, sin hacer precisión de sus nombres, el primer mandatario contestó: “Fui invitado por un grupo de inversionistas y de empresarios a colaborar en la creación de una iniciativa dedicada a encontrar soluciones a la financiación y preparación de las familias para asumir los costos asociados a la educación superior de sus hijos”. Y añadió: “Mi relación con Global terminó en el año 2000. Desde entonces, la única vinculación ha sido la de un cliente más de sus seguros para la educación de mis tres hijos”.

En los registros de miembros de junta directiva de la firma Global Tuition de Barbados también figura el expresidente de la Cámara de Representantes y ex director del Departamento Nacional de Planeación Simón Gaviria. Estuvo como directivo de esta empresa entre el 16 de mayo de 2003 y el 19 de mayo de 2006. El excongresista contestó a esta alianza periodística que renunció a esa condición meses antes del comienzo de su periodo como Representante a la Cámara el 20 de julio de 2006. “Renuncié a la junta porque en 2006 fui elegido al Congreso y el régimen de inhabilidades prohíbe sentarse en juntas. Desde ese momento no he tenido relación con ellos”, aclaró Gaviria, quien puntualizó: “No soy accionista ni he recibido ningún tipo de compensación de la empresa”.

Personas de connotación pública han hecho parte de las compañías lideradas por el exministro Gabriel Silva Luján. / Archivo - El Espectador

En los archivos de la filtración Paradise Papers aparecieron algunos integrantes de su familia como directivos de Global Tuition. Como la ex primera dama Ana Milena Muñoz de Gaviria, quien figuró en la junta desde el 14 de abril de 2000 hasta el 16 de mayo de 2003. También aparece el hermano del expresidente César Gaviria, el arquitecto Juan Carlos Gaviria, recordado porque fue víctima de un cruel secuestro en 1996 y porque su liberación se produjo el mismo día que el expresidente Ernesto Samper fue absuelto en la Cámara de Representantes por la narcofinanciación de su campaña política. Esta alianza periodística consultó al expresidente Gaviria y a su esposa sobre su participación en el grupo Global, pero no hubo respuesta a los cuestionarios enviados.

Como lo anotó el presidente Santos, dos reconocidos diplomáticos norteamericanos también pasaron por la firma Global Tuition. Es el caso de Morris D. Busby, embajador de Estados Unidos en Colombia entre los años 1991 y 1994, durante la administración de César Gaviria, en la época de la ofensiva final del gobierno contra el narcoterrorismo de Pablo Escobar Gaviria. El diplomático Busby estuvo en la junta de esta compañía entre el 27 de febrero de 1998 y el 18 de mayo de 2007. Igualmente figura Luis Guinot Jr, embajador de Estados Unidos ante Costa Rica entre 1991 y 1993, quien fue directivo de la empresa creada en Barbados entre el 21 de mayo del 2004 y el 18 de mayo del 2007. En cuanto a los dueños mayores del grupo Global, sus nombres siguen en el misterio.

Lo que sí se conoce es que, de manera paralela a sus inversiones en la isla de Barbados, Global Education Group ha tenido un exitoso desarrollo en Colombia, con la vinculación de importantes figuras públicas. El negocio se ha desarrollado a través de dos filiales, Global Seguros de Vida S. A. y Global Education Group Colombia S. A. En la primera, su presidente actual es Gabriel Silva Luján, quien contó entre 2007 y 2009 con la presencia en la junta directiva, incluso como presidenta, de la excontralora Sandra Morelli. Por estos mismos días también estuvo la exministra de Comunicaciones Claudia de Francisco. En la junta de Global Education Group Colombia S. A., han pasado como directivos los citados Juan Manuel Santos en 1998 y Catalina Crane, en 2005.

Una de las inversiones del grupo Global en Colombia es la firma Credifamilia, una compañía de financiamiento especializada en créditos para la compra de vivienda de interés social (VIS) y prioritario (VIP). Los beneficiarios de las VIS y las VIP reciben financiación del Estado para acceder a la vivienda si cumplen con ciertos requisitos. En Credifamilia, el grupo Global tiene el 20 % de las acciones: el 10 % con Global Tuition y el otro 10 % con la empresa Global Tuition Trust, otra firma creada en Barbados.

La última apuesta de Global en Colombia es Renta 4 Global Fiduciaria, una compañía de “servicios de gestión patrimonial personalizados a familias y empresas colombianas”. Según acta del 30 de marzo de 2017, la firma Global Tuition de Barbados tiene hoy el 30 % de sus acciones, el banco español Renta 4 el 69 % y Gabriel Silva el 0,0088 %. Antes de que fuera anunciada la llegada del banco Renta 4 a Colombia, durante un encuentro empresarial público en Cartagena el 19 de septiembre de 2015, su presidente Juan Carlos Ureta se reunió con el presidente Santos. Sobre ese encuentro, el primer mandatario manifestó que, “revisando los archivos de prensa de la Presidencia de la República existe registro de ese encuentro con una delegación de 40 empresarios españoles”.

El presidente Juan Manuel Santos aclaró que en ese encuentro también intervino el ministro de Industria, Economía y Turismo de España, José Manuel Soria. “Fue una reunión en la que explicamos las ventajas de invertir en Colombia a líderes de las más importantes empresas españolas como Telefónica, Repsol, Grupo Prisa, Banco Santander, Corte Inglés, Gas Natural, entre otros, se llevó a cabo en Cartagena, y en la lista de asistentes también está el señor Juan Carlos Ureta. Nunca lo había visto antes y nunca lo he visto después. Eso es todo”, puntualizó el primer mandatario.

*CONNECTAS es la principal plataforma de periodismo colaborativo de América Latina. Su misión es promover el intercambio de información clave para el desarrollo de la región. Su apuesta por el periodismo de profundidad y de investigación.