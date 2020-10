Guaidó: Maduro goza del rechazo del 90% de Venezuela

El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, dice que no hay condiciones para unas elecciones democráticas en Venezuela y que la situación de Maduro es irreconciliable con sus compatriotas porque no puede ni siquiera garantizar el agua en las casas. Según Guaidó, el 93% de hogares y el 54% de hospitales no tiene agua potable.