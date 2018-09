Guatemala pide a las aerolíneas no llevar a Iván Velásquez a ese país

Jimmy Morales, presidente de Guatemala, está dispuesto a todo para no peritir el regreso del abogado colombiano, Iván Duque a ese país. Además de emitir una orden pidiéndoles a las autoridades fronterizas no permitir el ingrseo del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), emitió una alerta a las aerolíneas para que no lo transporten hacia ese país.

Velásquez, quien se encuentra en Estados Unidos, estaba en la mira del gobierno desde hace un año luego de que, junto con la exfiscal Thelma Aldana, pidiera levantar los fueros a Morales para investigarlo por presunto financiamiento ilícito en su campaña electoral de 2015.

El gobierno guatemalteco anunció la prohibición del regreso de Velásquez en un comunicado donde indica que el mandatario tomó la decisión por recomendación del Consejo de Seguridad Nacional al considerar que el exjuez "atenta contra el orden y la seguridad pública".

El documento señala que la presencia de Velásquez afecta la "gobernabilidad, institucionalidad, justicia y la paz en el país".

Velásquez, una figura clave en la lucha contra la corrupción, viajó el lunes para sostener reuniones en Washington y Nueva York, confirmó la Cicig.

El Gobierno guatemalteco emitió una disposición en la que pide a las aerolíneas tomar las medidas necesarias para impedir que el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el colombiano Iván Velásquez, ingrese al país.

"Solicito que debe tomar las medidas pertinentes para impedir el abordaje del señor Iván Velásquez en cualquier vuelo cuyo destino sea la República de Guatemala", según dice una misiva publicada por los medios locales y que está firmada por la coordinadora de la Subdirección de Control Migratorio de la Dirección General de Migración, Raquel María Vicente.

El Gobierno de Guatemala anunció este martes su decisión de prohibir la entrada al país al comisionado, a quien consideran un peligro para la seguridad nacional, el orden constitucional, la gobernabilidad, la institucionalidad y la paz.

"Hago de su conocimiento que por razones de orden y seguridad pública el señor Iván Velásquez, de nacionalidad colombiana, tiene impedimento para ingresar al territorio nacional", agregó la misiva.

La decisión se tomó, según el Gobierno, después de un análisis detallado y minucioso, pero coincide en el tiempo con la de no renovar el mandato de la Comisión, que vence en septiembre de 2019, por considerar que viola leyes locales e internacionales, que siembra el terror judicial y que realiza investigaciones sesgadas y partidarias.

¿A qué le teme Morales? El Presidente mantiene una fuerte controversia con la actuación de la Cicig desde que en las investigaciones de este organismo se señalaran a algunos de sus familiares, a personas allegadas a su Gobierno y a él mismo, a quien han acusado de la supuesta comisión de un delito de financiación electoral ilícita durante la campaña que lo llevó al poder en el año 2015.

El mandatario, un hombre que llegó a la Presidencia de la mano de un partido fundado por militares -Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación)- bajo el lema de "Ni corrupto ni ladrón", solicitó al secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, que nombre a un sustituto para Velásquez, quien se encuentra de viaje de trabajo en Estados Unidos.

