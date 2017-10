Guía para entender la trama rusa de EE.UU.

redacción internacional

La investigación de la trama rusa, que agobia al gobierno de Donald Trump, entró este lunes en el terreno de las acusaciones formales señalando a quien fuera uno de los hombres fuertes de Trump, Paul Manafort. El exdirector de campaña se entregó al FBI junto a un socio suyo, Rick Gates, para responder por una docena de delitos que incluyen la conspiración contra Estados Unidos y el lavado de dinero. Los cargos no se refieren a la campaña electoral. El caso se concentra en los movimientos financieros de Manafort y Gates durante una década, incluyendo el período de la campaña electoral, cuando ambos actuaron como "agentes no registrados de Ucrania" en Estados Unidos, según el documento de inculpación de 31 páginas firmado por Mueller.

Manafort fue nombrado jefe de la campaña electoral de Trump en junio de 2016, pero fue apartado del cargo en agosto cuando emergieron sus lazos con Ucrania. Tras conocerse los procedimientos judiciales, Trump recurrió a Twitter para reiterar en mayúsculas: "¡No hay COLUSIÓN!".

¿Qué es la trama rusa?

Desde que llegó a la Casa Blanca, Donald Trump vive de escándalo en escándalo. Cada día surgen revelaciones sobre una presunta relación de él y su entorno con Rusia. Ya varias personas del entorno del mandatario cayeron por este tema. James Comey, director del FBI, dijo que Trump lo despidió por su investigación del caso y detalló cómo lo presionó para cerrarla. Por eso el FBI, dos comités del Congreso y el fiscal especial, Robert Mueller, investigan. Y justo la investigación de este último, que comenzó en junio, dio sus primeros resultados.

¿Qué investigan?

Días antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos (noviembre de 2016), el portal WikiLeaks distribuyó una serie de correos electrónicos de la campaña de HIllary Clinton que comprometieron su imagen. Los servicios de inteligencia de EE.UU. informaron que fueron rusos los que hackearon los correos de Clinton. Donald Trump Jr, hijo mayor del presidente; Jared Kushner, yerno de Trump, y Paul Manafort, jefe de campaña del candidato republicano, se reúnen en la Trump Tower con una abogada rusa, llamada Natalia Veselnitskaya, conectada supuestamente con el Kremlin. Según Trump Jr. el objetivo de la reunión era recibir información perjudicial para Clinton. Eso le habría ayudado a Trump a ganar la presidencia. Se ha determinado ue varias personas del entorno de Trump tienen lazos con Rusia.

¿En qué van las investigaciones?

Las del fiscal independiente, Robert Mueller, ya dieron su primer resultado. El abogado Paul Manafort, exjefe de la campaña electoral del mandatario Donald Trump, fue imputado por "conspiración contra Estados Unidos", lavado de dinero y falso testimonio, en el marco de las investigaciones. Los 12 cargos contra Manafort y su socio Rick Gates no están relacionadas directamente con actividades del comité electoral de Trump, sino con delitos cometidos mientras el influyente abogado dirigía la campaña presidencial.Se trata de las primeras inculpaciones aprobadas por el equipo conducido por el fiscal especial Robert Mueller, que investiga las relaciones entre el comité electoral de Trump y Rusia para influenciar el resultado de los comicios de 2016.

¿Qué dice Trump de las investigaciones?

Siempre ha dicho que se trata de una "cacería de brujas" y afirma que debería investigarse a Hillary Clinton. Ante los avances de las investigaciones de Mueller negó cualquier colusión y lanzó una furiosa andanada contra los demócratas. "“Clinton y los demócratas son culpables y los hechos hablan por sí mismos. ¡Hagan algo!”, tuiteó el mandatario. Sin duda el fiscal especial puso nervioso a Donald Trump.

¿Qué ha hecho el FBI?

Después de que Trump despidiera a su director, James Comey, en mayo, la investigación va lenta. Comey dirigía las pesquisas sobre los presuntos lazos entre el equipo de Trump y los rusos. El presidente sostuvo inicialmente que destituyó a Comey por recomendación de Rod Rosenstein, el fiscal general adjunto, por la gestión que hizo Comey del caso del servidor privado de la demócrata Hillary Clinton. Pero más adelante Trump admitió que iba a despedir igualmente a Comey y que en su decisión influyeron las pesquisas sobre Rusia. Y dijo al ministro de Exteriores ruso, según una filtración, que con el despido se había quitado un peso de encima en la investigación.

¿Qué pasó con Comey?

Desde su despido es una verdadera pesadilla para la Casa Blanca, pues no sólo ha confirmado las acusaciones sobre las presiones que recibió de la Casa Blanca -Trump le pidió “lealtad” y que él se negó a darla, y que también le instó a cerrar la investigación a Michael Flynn-. Comey no se quedó con la boca cerrada, a pesar de las amenazas de Trump, que le dijo que "esperaba que no comenzaran a filtrarse cosas".Su intachable legado y su integridad son reconocidos unánimemente en Washington, algo que ocurre con poca frecuencia. Según la prensa local, Mueller solicitó a la Casa Blanca la entrega de una extensa lista de documentos, incluyendo detalles referidos a las discusiones internas que condujeron a la destitución de Comey.

¿Quién es Michal Flynn?

Aunque Barack Obama advirtió a Donald Trump sobre el nombramiento del general retirado, Trump igual lo puso como su asesor de Seguridad Nacional. Obama le dijo que él tenía negocios con Rusia y Turquía, dos países sensibles en la política exterior estadounidense. Flynn solo estuvo en el cargo 24 días al verse forzado a dimitir, el 13 de febrero, tras destaparse que mintió al vicepresidente Mike Pence sobre el contenido de unas conversaciones que mantuvo en diciembre con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak. Desde su dimisión, se ha sabido que Flynn ocultó los detalles de los pagos que recibió de empresas rusas y de un empresario turco antes de las elecciones, lo cual ha afianzado la opacidad sobre los lazos extranjeros del militar.

¿Qué otras personas del entorno Trump están comprometidas?

En una de las reuniones que investiga el fiscal Mueller, realizada en la Trump Tower en septiembre, estaban Trump Jr., Jared Kushner, yerno y el jefe de campaña, Paul Manafort, hoy detenido. El esposo de Ivanka Trump ha tenido relaciones con varios rusos. De hecho fue uno de los de la campaña Trump que se entrevistó con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak, después de la investidura de Trump. Kislyak se dice es un espía ruso que estableció tratos con varios republicanos. Putin lo sacó de Estados Unidos ante el avance de las investigaciones.

¿Qué sigue en EE.UU.?

Los primeros cargos en el caso de Mueller llegan en un momento delicado, y la forma en que Washington reacciona ante ellos podría preparar el escenario para las próximas semanas, meses o incluso años en la política estadounidense. En los últimos días, un creciente número de funcionarios republicanos y expertos conservadores han sugerido que la investigación de Mueller debería ser disuelta.